Іран відкидає можливість переговорів під час "атаки Ізраїлю" – ЗМІ
Іран повідомив посередникам Катару та Оману, що він не готовий до переговорів про припинення вогню і ядерну угоду, поки перебуває "під атакою Ізраїлю".
Джерело: Reuters і The Times of Israel із посиланням на поінформоване в цьому питання джерело
Деталі: За даними ЗМІ, Тегеран наголосив, що не буде вести жодних переговорів "під час атаки Ізраїлю".
Чиновник на умовах анонімності повідомив, що Іран заявив катарським та оманським посередникам, що продовжуватиме переговори "після того, як завершить свою відповідь на превентивні удари Ізраїлю".
The Times of Israel зазначає, що, імовірно, йдеться як про переговори щодо припинення вогню з Ізраїлем, так і про відновлення переговорів зі США щодо ядерної угоди.
Крім того, джерело назвало "неточною" інформацію про те, що "Іран звернувся до Оману та Катару з проханням залучити Сполучені Штати до посередництва у припиненні вогню з Ізраїлем та потенційного поновлення ядерних переговорів".
Передісторія:
- Ізраїль у ніч на 13 червня завдав ударів по столиці Ірану Тегерану і його околицях, а також по інших містах країни. Ізраїль назвав свою атаку превентивною і націленою на підрив ядерної програми Ірану та його військових об’єктів.
- Повідомлялося, що внаслідок ударів були убиті головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) генерал-майор Хоcсейн Саламі, командувач штабу Хатам аль-Анбія генерал-майор Голамалі Рашид, начальник штабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері та 6 вчених-ядерників.
- Після ізраїльської атаки президент США Дональд Трамп закликав Іран укласти ядерну угоду, поки "не стало пізно". Згодом Іран заявив, що ядерні переговори з США безглузді після ударів Ізраїлю.
- У ніч на 14 червня Іран завдав кількох ударів із застосуванням балістичних ракет по території Ізраїлю. Внаслідок обстрілів загинули щонайменше двоє людей, понад 50 осіб отримали поранення. У ніч на 15 червня Іран завдав чергового ракетного удару по Ізраїлю. Внаслідок атаки загинули три людини, понад 200 отримали поранення, близько 35 осіб вважаються зниклими безвісти.
- Внаслідок іранських ударів по Ізраїлю, за попередніми даними, загинули п’ятеро українських громадян, серед яких – троє дітей.