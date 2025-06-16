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Іран відкидає можливість переговорів під час "атаки Ізраїлю" – ЗМІ

Ольга Глущенко Понеділок, 16 червня 2025, 02:44
Іран відкидає можливість переговорів під час атаки Ізраїлю – ЗМІ
Фото ілюстративне: Getty Images

Іран повідомив посередникам Катару та Оману, що він не готовий до переговорів про припинення вогню і ядерну угоду, поки перебуває "під атакою Ізраїлю".

Джерело: Reuters і The Times of Israel із посиланням на поінформоване в цьому питання джерело

Деталі: За даними ЗМІ, Тегеран наголосив, що не буде вести жодних переговорів "під час атаки Ізраїлю".

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Чиновник на умовах анонімності повідомив, що Іран заявив катарським та оманським посередникам, що продовжуватиме переговори "після того, як завершить свою відповідь на превентивні удари Ізраїлю".

The Times of Israel зазначає, що, імовірно, йдеться як про переговори щодо припинення вогню з Ізраїлем, так і про відновлення переговорів зі США щодо ядерної угоди.

Крім того, джерело назвало "неточною" інформацію про те, що "Іран звернувся до Оману та Катару з проханням залучити Сполучені Штати до посередництва у припиненні вогню з Ізраїлем та потенційного поновлення ядерних переговорів".

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Передісторія:

ІранІзраїльпереговори
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