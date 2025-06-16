Иран отвергает возможность переговоров во время "атаки Израиля" – СМИ

Иран сообщил посредникам Катара и Оману, что он не готов к переговорам о прекращении огня и ядерном соглашении, пока находится "под атакой Израиля".

Источник: Reuters и The Times of Israel со ссылкой на информированный в этом вопросе источник

Детали: По данным СМИ, Тегеран подчеркнул, что не будет вести никаких переговоров "во время атаки Израиля".

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Чиновник на условиях анонимности сообщил, что Иран заявил катарским и оманским посредникам, что продолжит переговоры "после того, как завершит свой ответ на превентивные удары Израиля".

The Times of Israel отмечает, что, вероятно, речь идет как о переговорах о прекращении огня с Израилем, так и о возобновлении переговоров с США по ядерной сделке.

Кроме того, источник назвал "неточной" информацию о том, что "Иран обратился к Оману и Катару с просьбой привлечь Соединенные Штаты к посредничеству в прекращении огня с Израилем и потенциальном возобновлении ядерных переговоров".

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