Иран отвергает возможность переговоров во время "атаки Израиля" – СМИ
Иран сообщил посредникам Катара и Оману, что он не готов к переговорам о прекращении огня и ядерном соглашении, пока находится "под атакой Израиля".
Источник: Reuters и The Times of Israel со ссылкой на информированный в этом вопросе источник
Детали: По данным СМИ, Тегеран подчеркнул, что не будет вести никаких переговоров "во время атаки Израиля".
Чиновник на условиях анонимности сообщил, что Иран заявил катарским и оманским посредникам, что продолжит переговоры "после того, как завершит свой ответ на превентивные удары Израиля".
The Times of Israel отмечает, что, вероятно, речь идет как о переговорах о прекращении огня с Израилем, так и о возобновлении переговоров с США по ядерной сделке.
Кроме того, источник назвал "неточной" информацию о том, что "Иран обратился к Оману и Катару с просьбой привлечь Соединенные Штаты к посредничеству в прекращении огня с Израилем и потенциальном возобновлении ядерных переговоров".
Предыстория:
- Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по столице Ирана Тегерану и его окрестностям, а также по другим городам страны. Израиль назвал свою атаку превентивной и нацеленной на подрыв ядерной программы Ирана и его военных объектов.
- Сообщалось, что в результате ударов были убиты главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоcсейн Салами, командующий штабом Хатам аль-Анбия генерал-майор Голамали Рашид, начальник штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и 6 ученых-ядерщиков.
- После израильской атаки президент США Дональд Трамп призвал Иран заключить ядерное соглашение, пока "не стало поздно". Вскоре Иран заявил, что ядерные переговоры с США бессмысленны после ударов Израиля.
- В ночь на 14 июня Иран нанес несколько ударов с применением баллистических ракет по территории Израиля. В результате обстрелов погибли по меньшей мере два человека, более 50 человек получили ранения. В ночь на 15 июня Иран нанес очередной ракетный удар по Израилю. В результате атаки погибли три человека, более 200 получили ранения, около 35 человек считаются пропавшими без вести.
- В результате иранских ударов по Израилю, по предварительным данным, погибли пять украинских граждан, среди которых – трое детей.