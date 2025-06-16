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У Києві через російську атаку 2 постраждалих: чоловік "важкий"

Ірина Балачук, Українська правдаПонеділок, 16 червня 2025, 09:13
У Києві через російську атаку 2 постраждалих: чоловік важкий
Фото ілюстративне з Facebook ГУ ДСНС у Києві

Дві людини постраждали внаслідок російської атаки на Київ уночі 16 червня. 

Джерело: мер Києва Віталій Кличко та начальник КМВА Тимур Ткаченко в Telegram

Пряма мова Ткаченка: "Станом на ранок відомо про одного постраждалого. Молодий хлопець 2004 року народження у тяжкому стані госпіталізований в одну зі столичних лікарень".

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Деталі: За словами Кличка, у столиці двоє постраждалих внаслідок нічної атаки. Жінка лікуватиметься вдома.

Ткаченко уточнив, що російський ударний дрон впав посеред приватного сектору на Русанівських садах в Дніпровському районі. На місці падіння утворилася вирва.

Також внаслідок атаки пошкоджено торговельні павільйони в Дарницькому районі.  

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"Наразі також фіксуємо уламки збитих ворожих дронів на кількох локаціях, зокрема в Дніпровському районі. На місці вже відпрацювали служби", – підсумував начальник КМВА.

Передісторія:

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