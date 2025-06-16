У Києві через російську атаку 2 постраждалих: чоловік "важкий"
Дві людини постраждали внаслідок російської атаки на Київ уночі 16 червня.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко та начальник КМВА Тимур Ткаченко в Telegram
Пряма мова Ткаченка: "Станом на ранок відомо про одного постраждалого. Молодий хлопець 2004 року народження у тяжкому стані госпіталізований в одну зі столичних лікарень".
Деталі: За словами Кличка, у столиці двоє постраждалих внаслідок нічної атаки. Жінка лікуватиметься вдома.
Ткаченко уточнив, що російський ударний дрон впав посеред приватного сектору на Русанівських садах в Дніпровському районі. На місці падіння утворилася вирва.
Також внаслідок атаки пошкоджено торговельні павільйони в Дарницькому районі.
"Наразі також фіксуємо уламки збитих ворожих дронів на кількох локаціях, зокрема в Дніпровському районі. На місці вже відпрацювали служби", – підсумував начальник КМВА.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що у ніч проти 16 червня поблизу Черкас, в Сумах і на Хмельниччині пролунали вибухи. У Києві та області по ворожих дронах працювала ППО.
- Внаслідок ворожої атаки в Запоріжжі сталася пожежа на промисловому підприємстві, на Черкащині пошкоджені житлові будинки, частина села без світла, а у Нікопольській громаді на Дніпропетровщині пошкоджено промислове підприємство.
- За даними Повітряних сил, від вечора 15 червня росіяни атакували Україну 138-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, 125 дронів вдалося знешкодити, але є 10 влучань.