В Киеве из-за российской атаки 2 пострадавших: мужчина "тяжелый"

Фото иллюстративное из Facebook ГУ ГСЧС в Киеве

Два человека пострадали в результате российской атаки на Киев ночью 16 июня.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко и начальник КГВА Тимур Ткаченко в Telegram

Прямая речь Ткаченко: "По состоянию на утро известно об одном пострадавшем. Молодой парень 2004 года рождения в тяжелом состоянии госпитализирован в одну из столичных больниц".

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Детали: По словам Кличко, в столице двое пострадавших в результате ночной атаки. Женщина будет лечиться дома.

Ткаченко уточнил, что российский ударный дрон упал посреди частного сектора на Русановских садах в Днепровском районе. На месте падения образовалась воронка.

Также в результате атаки повреждены торговые павильоны в Дарницком районе.

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"Сейчас также фиксируем обломки сбитых вражеских дронов на нескольких локациях, в частности в Днепровском районе. На месте уже отработали службы", – подытожил начальник КГВА.

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