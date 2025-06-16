В Киеве из-за российской атаки 2 пострадавших: мужчина "тяжелый"
Два человека пострадали в результате российской атаки на Киев ночью 16 июня.
Источник: мэр Киева Виталий Кличко и начальник КГВА Тимур Ткаченко в Telegram
Прямая речь Ткаченко: "По состоянию на утро известно об одном пострадавшем. Молодой парень 2004 года рождения в тяжелом состоянии госпитализирован в одну из столичных больниц".
Детали: По словам Кличко, в столице двое пострадавших в результате ночной атаки. Женщина будет лечиться дома.
Ткаченко уточнил, что российский ударный дрон упал посреди частного сектора на Русановских садах в Днепровском районе. На месте падения образовалась воронка.
Также в результате атаки повреждены торговые павильоны в Дарницком районе.
"Сейчас также фиксируем обломки сбитых вражеских дронов на нескольких локациях, в частности в Днепровском районе. На месте уже отработали службы", – подытожил начальник КГВА.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что в ночь на 16 июня вблизи Черкасс, в Сумах и в Хмельницкой области прогремели взрывы. В Киеве и области по вражеским дронам работала ПВО.
- В результате вражеской атаки в Запорожье произошел пожар на промышленном предприятии, в Черкасской области повреждены жилые дома, часть села без света, а в Никопольской общине на Днепропетровщине повреждено промышленное предприятие.
- По данным Воздушных сил, с вечера 15 июня россияне атаковали Украину 138-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 125 дронов удалось обезвредить, но есть и 10 попаданий.