В Украину вернули ещё 1245 тел погибших, репатриация завершена
В Украину вернули ещё 1245 тел погибших. На этом репатриационные мероприятия в рамках договорённостей, достигнутых во время переговоров в Стамбуле, завершены.
Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Детали: В общей сложности в рамках Стамбульских договорённостей Украина получила 6057 тел погибших.
Дословно: "Сегодня состоялся завершающий этап репатриационных мероприятий согласно договорённостям в Стамбуле. В Украину возвращены ещё 1245 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в частности военнослужащим".
Детали: Идентификацией репатриированных тел займутся следователи правоохранительных органов совместно с экспертами МВД. Будут проведены все необходимые экспертизы.
Предыстория:
- На переговорах в Стамбуле 2 июня Украина и РФ договорились о возвращении "6000 на 6000" тел погибших солдат. Украинская и российская делегации также согласовали обмен "всех на всех" — тяжелораненых и молодых военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет.
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из 6000 тел военных, которые РФ намерена передать Украине, опознано лишь 15%.
- 11 июня Украина вернула тела 1212 погибших защитников.
- 13, 14 и 15 июня Украина возвращала по 1200 тел погибших.
- 15 июня завершился этап репатриационных мероприятий, который предусматривал использование железнодорожного транспорта. Далее будет использовался автотранспорт.