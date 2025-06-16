В Украину вернули ещё 1245 тел погибших, репатриация завершена

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

В Украину вернули ещё 1245 тел погибших. На этом репатриационные мероприятия в рамках договорённостей, достигнутых во время переговоров в Стамбуле, завершены.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Детали: В общей сложности в рамках Стамбульских договорённостей Украина получила 6057 тел погибших.

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Дословно: "Сегодня состоялся завершающий этап репатриационных мероприятий согласно договорённостям в Стамбуле. В Украину возвращены ещё 1245 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в частности военнослужащим".

Детали: Идентификацией репатриированных тел займутся следователи правоохранительных органов совместно с экспертами МВД. Будут проведены все необходимые экспертизы.

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