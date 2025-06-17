Кличко: У Києві підтверджена загибель 10 людей внаслідок удару РФ
Вівторок, 17 червня 2025, 16:42
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що станом на 16:00 підтверджена загибель 10 людей через російський удар по місту.
Джерело: Кличко
Пряма мова: "На 16:00 підтверджена загибель десяти людей внаслідок масованої атаки ворога на столицю минулої ночі".
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Деталі: Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами ще можуть бути люди.
Передісторія: Раніше повідомляли про 14 загиблих та 114 поранених у столиці.
Нагадаємо:
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- У ніч на 17 червня Росія атакувала Україну дронами і ракетами. У Києві лунали вибухи, є руйнування.
- За словами глави МВС Ігоря Клименка, російська ракета поцілила в 9-поверховий житловий будинок у Києві, внаслідок чого було зруйновано цілий під’їзд.
- Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що під завалами дев'ятиповерхівки у Києві можуть перебувати від 4 до 14 людей, які там мешкали і не виходять на зв'язок.
- Мер Києва Віталій Кличко закликав столичних мешканців бути уважними та обережними, оскільки у місті, зокрема, на Нивках знаходять невеликі металеві кульки, які є вражаючими елементами російських ракет.
- Згодом рятувальники дістали з-під завалів знищеного російською ракетою будинку у Солом’янському районі Києва тіла 5 загиблих, але наразі достеменно не відомо, чи зросла загальна кількість жертв цього удару.