Кличко: У Києві підтверджена загибель 10 людей внаслідок удару РФ

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що станом на 16:00 підтверджена загибель 10 людей через російський удар по місту.

Джерело: Кличко

Пряма мова: "На 16:00 підтверджена загибель десяти людей внаслідок масованої атаки ворога на столицю минулої ночі".

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Деталі: Наразі триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами ще можуть бути люди.

Передісторія: Раніше повідомляли про 14 загиблих та 114 поранених у столиці.

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