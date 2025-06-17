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Кличко: В Киеве подтверждена гибель 10 человек в результате удара РФ

Анастасия ПроцВторник, 17 июня 2025, 16:42
Кличко: В Киеве подтверждена гибель 10 человек в результате удара РФ
фото: ГСЧС

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что по состоянию на 16:00 подтверждена гибель 10 человек из-за российского удара по городу.

Источник: Кличко

Прямая речь: "На 16:00 подтверждена гибель десяти человек в результате массированной атаки врага на столицу прошлой ночью".

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Детали: Сейчас продолжается поисково-спасательная операция. Под завалами еще могут быть люди.

Предыстория: Ранее сообщалось о 14 погибших и 114 раненых в столице.

Напомним:

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