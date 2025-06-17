Кличко: В Киеве подтверждена гибель 10 человек в результате удара РФ
Вторник, 17 июня 2025, 16:42
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что по состоянию на 16:00 подтверждена гибель 10 человек из-за российского удара по городу.
Источник: Кличко
Прямая речь: "На 16:00 подтверждена гибель десяти человек в результате массированной атаки врага на столицу прошлой ночью".
Реклама:
Детали: Сейчас продолжается поисково-спасательная операция. Под завалами еще могут быть люди.
Предыстория: Ранее сообщалось о 14 погибших и 114 раненых в столице.
Напомним:
РЕКЛАМА:
- В ночь на 17 июня Россия атаковала Украину дронами и ракетами. В Киеве раздавались взрывы, есть разрушения.
- По словам главы МВД Игоря Клименко, российская ракета попала в 9-этажный жилой дом в Киеве, в результате чего был разрушен целый подъезд.
- Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявлял, что под завалами девятиэтажки в Киеве могут находиться от 4 до 14 человек, которые там жили и не выходят на связь.
- Мэр Киева Виталий Кличко призвал столичных жителей быть внимательными и осторожными, поскольку в городе, в частности, на Нивках находят небольшие металлические шарики, которые являются поражающими элементами российских ракет.
- Позже спасатели достали из-под завалов уничтоженного российской ракетой дома в Соломенском районе Киева тела 5 погибших, но пока точно не известно, возросло ли общее количество жертв этого удара.