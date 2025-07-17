Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Комітети Ради підтримали призначення Свириденко премʼєркою, а Шмигаля – міністром оборони

Ангеліна Страшкулич, Ірина БалачукЧетвер, 17 липня 2025, 10:54
Комітети Ради підтримали призначення Свириденко премʼєркою, а Шмигаля – міністром оборони
Юлія Свириденко і Денис Шмигаль. Фото з сайту me.gov.ua

Профільні комітети Верховної Ради підтримали призначення Юлії Свириденко премʼєр-міністеркою, а Дениса Шмигаля – міністром оборони. 

Джерело: перший заступник голови комітету з питань організації держвлади Роман Лозинський, секретар комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко в коментарях "Українській правді"

Деталі: Комітетські засідання відбулися вранці 17 липня – перед початком пленарного засідання парламенту, на якому планується голосування за призначення глави уряду та міністрів.

Реклама:

Комітет Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування заслухав доповідь кандидатки в глави уряду Свириденко. 

За словами нардепа Лозинського, майбутня премʼєрка окреслила ключові пріоритети нового Кабміну: 

  • оборона – власне виробництво зброї, контракти на дрони-перехоплювачі найближчим часом;
  • економіка – залучення підтримки партнерів, обговорення податкових канікул для окремих галузей, залучення бізнесу в профтехосвіту;
  • соціальна політика – підтримка всіх, хто цього потребує, але з функціональним переглядом, адже це друга стаття витрат держбюджету після оборони, тому вона має бути максимально ефективною.

Члени комітету підтримали призначення Свириденко на посаду глави Кабміну. "За" проголосували 16 народних депутатів, утрималися – 4.

РЕКЛАМА:

Водночас колишній премʼєр-міністр Шмигаль, якого президент Володимир Зеленський запропонував призначити главою МОУ, спілкувався з комітетом Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки.

Серед іншого він відповідав на запитання депутатів щодо мобілізації в Україні, а також об’єднання Міноборони з Мінстратегпромом.

"Будучи премʼєр-міністром Шмигаль регулярно проводив наради щодо мобілізації в Україні. Він в темі. Запевнив, що займатиметься посиленням обороноздатності держави", – розповідає Костенко. 

Нардепи схвалили призначення Шмигаля на посаду міністра оборони. "За" проголосували 11 членів комітету, утрималися – 4.

Передісторія:

Верховна РадаКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп одномоментно готує мита для понад 150 країн
Трамп пообіцяв Україні Patriot, але питання в тому, хто і коли їх надасть – Reuters
фотоДо Ради надійшло подання Зеленського на призначення Свириденко прем’єр-міністром
Зеленський представив "слугам народу" новий уряд 
Зеленський подав до Ради Шмигаля як кандидатуру міністра оборони
Рада в рази збільшила чисельність бійців "Альфи" СБУ 
Усі новини...
Верховна Рада
До Ради надійшло подання Зеленського на призначення Свириденко прем’єр-міністром
"Кажем адвокат, чуєм – клієнт": у Раді виступили проти ухваленого закону, який вплине на ЗМІ
Рада в рази збільшила чисельність бійців "Альфи" СБУ 
Останні новини
11:40
оновленоКурсант розстріляв військових на полігоні ЗСУ, ведеться слідство
11:33
Польща закриє притулки для більшості українських біженців: для кого виключення
11:20
футболЯмал отримав новий номер у "Барселоні" та продовжив контракт до 2031 року
11:18
В Україні впала кількість закритих ФОПів: побільшало "одноденок"
11:16
РФ у війні застосувала хімічну зброю вже більше ніж 10 тисяч разів – РХБЗ
11:12
У Британії народилися діти, зачаті новим методом ЕКЗ: він допомагає уникнути важких хвороб
11:06
Литва передала Білорусі ноту протесту у зв'язку з дроном "Гербера"
11:01
Україна як полігон: Brave1 представив платформу для тестування західних дронів та РЕБ
10:55
Удар по Добропіллю: зросла кількість жертв
10:54
Комітети Ради підтримали призначення Свириденко премʼєркою, а Шмигаля – міністром оборони
Усі новини...
Реклама:
Реклама: