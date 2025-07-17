Комітети Ради підтримали призначення Свириденко премʼєркою, а Шмигаля – міністром оборони

Юлія Свириденко і Денис Шмигаль. Фото з сайту me.gov.ua

Профільні комітети Верховної Ради підтримали призначення Юлії Свириденко премʼєр-міністеркою, а Дениса Шмигаля – міністром оборони.

Джерело: перший заступник голови комітету з питань організації держвлади Роман Лозинський, секретар комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко в коментарях "Українській правді"

Деталі: Комітетські засідання відбулися вранці 17 липня – перед початком пленарного засідання парламенту, на якому планується голосування за призначення глави уряду та міністрів.

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Комітет Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування заслухав доповідь кандидатки в глави уряду Свириденко.

За словами нардепа Лозинського, майбутня премʼєрка окреслила ключові пріоритети нового Кабміну:

оборона – власне виробництво зброї, контракти на дрони-перехоплювачі найближчим часом;

економіка – залучення підтримки партнерів, обговорення податкових канікул для окремих галузей, залучення бізнесу в профтехосвіту;

соціальна політика – підтримка всіх, хто цього потребує, але з функціональним переглядом, адже це друга стаття витрат держбюджету після оборони, тому вона має бути максимально ефективною.

Члени комітету підтримали призначення Свириденко на посаду глави Кабміну. "За" проголосували 16 народних депутатів, утрималися – 4.

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Водночас колишній премʼєр-міністр Шмигаль, якого президент Володимир Зеленський запропонував призначити главою МОУ, спілкувався з комітетом Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки.

Серед іншого він відповідав на запитання депутатів щодо мобілізації в Україні, а також об’єднання Міноборони з Мінстратегпромом.

"Будучи премʼєр-міністром Шмигаль регулярно проводив наради щодо мобілізації в Україні. Він в темі. Запевнив, що займатиметься посиленням обороноздатності держави", – розповідає Костенко.

Нардепи схвалили призначення Шмигаля на посаду міністра оборони. "За" проголосували 11 членів комітету, утрималися – 4.

Передісторія: