Комитеты Рады поддержали назначение Свириденко премьером, а Шмыгаля – министром обороны

Юлия Свириденко и Денис Шмыгаль. Фото с сайта me.gov.ua

Профильные комитеты Верховной Рады поддержали назначение Юлии Свириденко премьер-министром, а Дениса Шмыгаля – министром обороны.

Источник: первый заместитель главы комитета по вопросам организации госвласти Роман Лозинский, секретарь комитета по вопросам нацбезопасности Роман Костенко в комментариях "Украинской правде"

Детали: Комитетские заседания состоялись утром 17 июля – перед началом пленарного заседания парламента, на котором планируется голосование за назначение главы правительства и министров.

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Комитет Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства заслушал доклад кандидата в главы правительства Свириденко.

По словам нардепа Лозинского, будущая премьер обозначила ключевые приоритеты нового Кабмина:

оборона – собственное производство оружия, контракты на дроны-перехватчики в ближайшее время;

экономика – привлечение поддержки партнеров, обсуждение налоговых каникул для отдельных отраслей, привлечение бизнеса в профтехобразование;

социальная политика – поддержка всех, кто в этом нуждается, но с функциональным пересмотром, ведь это вторая статья расходов госбюджета после обороны, поэтому она должна быть максимально эффективной.

Члены комитета поддержали назначение Свириденко на должность главы Кабмина. "За" проголосовали 16 народных депутатов, воздержались – 4.

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В то же время бывший премьер-министр Шмыгаль, которого президент Владимир Зеленский предложил назначить главой МОУ, общался с комитетом Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Среди прочего он отвечал на вопросы депутатов о мобилизации в Украине, а также об объединении Минобороны с Минстратегпромом.

"Будучи премьер-министром, Шмыгаль регулярно проводил совещания по мобилизации в Украине. Он в теме. Заверил, что будет заниматься усилением обороноспособности государства", – рассказывает Костенко.

Нардепы одобрили назначение Шмыгаля на должность министра обороны. "За" проголосовали 11 членов комитета, воздержались – 4.

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