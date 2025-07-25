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В ОП вимагали від силовиків "знищити вплив НАБУ і САП" – УП

Михайло Ткач, Анастасія ПроцП'ятниця, 25 липня 2025, 11:48
В ОП вимагали від силовиків знищити вплив НАБУ і САП – УП
ФОТО З FACEBOOK ЧЕРНИШОВА

Співрозмовники УП стверджують, що керівникам підконтрольних Офісу президента силових структур дали вказівку зробити все можливе, щоб "знищити вплив" Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Джерело: розслідування УП "Вночі бʼють росіяни. Вдень – свої. Чому президент Зеленський вирішив не перемагати корупцію, а перемогти борців з корупцією?"

Дослівно зі статті: "Активна фаза непублічного протистояння між президентом та антикорупційним блоком розпочалася саме зі справи Чернишова. Все, що відбувалось до того, можна назвати дрібними непорозуміннями, спробами контролювати незалежні органи через вплив на тих чи інших посадовців або саботаж їхньої роботи через інших правоохоронців".

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Деталі: Зазначається, що справа віцепрем’єра-міністра національної єдності Олексія Чернишова стала переломним моментом – вона продемонструвала, наскільки безсила може виявитися владна вертикаль, коли детективи НАБУ та прокурори САП дотягуються до одного з представників цієї самої вертикалі.

За інформацією співрозмовників "Української правди" у правоохоронних органах, під час скандалу довкола справи Чернишова в Офісі президента відбулося кілька нарад за участю очільників підконтрольних владі силових структур.

За даними УП, представники керівництва держави на цих нарадах висловлювали претензії щодо відсутності компрометуючих матеріалів на антикорупційні органи.

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Після цього ДБР почало заходи щодо ДТП за участі працівників НАБУ, зокрема однієї, яка сталася ще у 2021 році. У той самий день СБУ проводила заходи щодо ліквідації російського впливу на окремих працівників антикорупційних органів.

Як пише УП з посиланням на свої джерела, керівникам підконтрольних Офісу президента силових відомств дали вказівку зробити все можливе, аби знищити вплив НАБУ та САП.

Що передувало:

Нагадаємо: 

  • 27 червня ВАКС призначив Олексію Чернишову, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 мільйонів 2 тисячі 668 гривень.
  • Суд також наклав на віцепрем'єра низку обов'язків, зокрема: прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання та місця роботи, не відлучатися за межі території України, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі. 
  • 2 липня стало відомо, що за Чернишова внесли заставу 120 мільйонів гривень.
  • Водночас Вищий антикорупційний суд не став відсторонювати віцепрем’єра від посади на 2 місяці, як того просили детективи Національного антикорупційного бюро. 
  • Також стало відомо, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав листа на ім’я адвоката віцепрем'єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова, в якому пояснив, чому Чернишова не варто відсторонювати з посади. 

Знати більше: "Коло президента. Нові подробиці корупційної справи, в якій фігурує віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов"

Офіс президентаНАБУ
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