Собеседники УП утверждают, что руководителям подконтрольных Офису президента силовых структур дали указание сделать все возможное, чтобы "уничтожить влияние" Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Источник: расследование УП "Ночью бьют россияне. Днем – свои. Почему президент Зеленский решил не побеждать коррупцию, а победить борцов с коррупцией?"

Дословно из статьи: "Активная фаза непубличного противостояния между президентом и антикоррупционным блоком началась именно с дела Чернышова. Все, что происходило до этого, можно назвать мелкими недоразумениями, попытками контролировать независимые органы через влияние на тех или иных должностных лиц или саботаж их работы через других правоохранителей".

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Детали: Отмечается, что дело вице-премьера-министра национального единства Алексея Чернышева стало переломным моментом – оно продемонстрировало, насколько бессильна может оказаться властная вертикаль, когда детективы НАБУ и прокуроры САП дотягиваются до одного из представителей этой самой вертикали.

По информации собеседников "Украинской правды" в правоохранительных органах, во время скандала вокруг дела Чернышова в Офисе президента состоялось несколько совещаний с участием руководителей подконтрольных власти силовых структур.

По данным УП, представители руководства государства на этих совещаниях высказывали претензии относительно отсутствия компрометирующих материалов на антикоррупционные органы.

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После этого ГБР начало мероприятия по ДТП с участием работников НАБУ, в частности одного, которое произошло еще в 2021 году. В тот же день СБУ проводила мероприятия по ликвидации российского влияния на отдельных работников антикоррупционных органов.

Как пишет УП со ссылкой на свои источники, руководителям подконтрольных Офису президента силовых ведомств дали указание сделать все возможное, чтобы уничтожить влияние НАБУ и САП.

Что предшествовало:

22 июля Верховная Рада приняла закон №12414 с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером 22 июля Зеленский подписал документ.

Во многих городах Украины прошли акции протеста после принятия этой законодательной инициативы.

После этого Зеленский пообещал внести в Верховную Раду законопроект, который обеспечит "силу системы правопорядка" и сохранит "все нормы для независимости антикоррупционных институтов".

24 июля законопроект 13533 президента Владимира Зеленского по поводу полномочий антикоррупционных органов НАБУ и САП появился на сайте Верховной Рады.

Напомним:

27 июня ВАКС назначил Алексею Чернышову, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, меру пресечения в виде залога в размере 120 миллионов 2 тысячи 668 гривен.

Суд также наложил на вице-премьера ряд обязанностей, в частности: прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду, сообщать об изменении места жительства и места работы, не отлучаться за пределы территории Украины, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу.

2 июля стало известно, что за Чернышова внесли залог 120 миллионов гривен.

В то же время Высший антикоррупционный суд не стал отстранять вице-премьера от должности на 2 месяца, как того просили детективы Национального антикоррупционного бюро.

Также стало известно, что премьер-министр Денис Шмыгаль написал письмо на имя адвоката вице-премьер-министра – министра национального единства Алексея Чернышова, в котором объяснил, почему Чернышова не стоит отстранять от должности.

Знать больше: "Круг президента. Новые подробности коррупционного дела, в котором фигурирует вице-премьер-министр Алексей Чернышов"