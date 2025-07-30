УП: Кравченко назначили генпрокурором параллельно с подготовкой изменений по НАБУ и САП
Назначение Руслана Кравченко генеральным прокурором совпало во времени с активизацией давления на антикоррупционные органы и появлением скандального законопроекта №12414, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора.
Источник: материал УП "Как и кем реализовывалась спецоперация по уничтожению независимости НАБУ и САП?"
Детали: Как сообщает Украинская правда, 35-летнего Кравченко назначили в момент, когда в Офисе президента уже знали о вероятном вручении подозрения министру Алексею Чернышеву - после обысков, проведенных НАБУ и САП в мае.
Дословно из статьи: "Именно в те дни, когда Чернышов уже находился за границей и не собирался возвращаться, состоялась финальная встреча Кравченко с руководством государства в ОПУ.
Первым проектом, который обсуждался с Кравченко, было... уничтожение независимости антикоррупционной системы. "Подумать, как", - в такой мягкой, но вполне понятной форме озвучивали задание самому молодому генпрокурору в истории Украины".
Детали: Отмечается, что инициатором процесса источники УП называют руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Сам Кравченко, по этим данным, во время встречи согласился, что "потянет" предложенный ему проект.
По словам собеседников УП, именно дело по Чернышеву могло стать катализатором действий со стороны Банковой. Источники, знакомые с материалами обысков, рассказывают, что на телефоне министра были найдены личные фото с президентом и его детьми. Этот факт, как утверждают правоохранители, стал аргументом для определения рисков в деле.
В день назначения Кравченко источники в правоохранительных структурах распространяли информацию, что одним из его первых шагов станет передача дела Чернышова из-под юрисдикции НАБУ в контролируемый Офисом президента орган.
Кравченко публично это отрицал. Но, как отмечают представители антикоррупционных структур, контроль над НАБУ и САП из-за изменения законодательства мог позволить не передавать дело - а управлять им изнутри.
Признаки возможной политической мотивации увидели и в истории с нардепом от группы "Доверие" Робертом Горватом. Как рассказали УП в САП, ранее он заключил соглашение со следствием по делу о завладении землей на Закарпатье. Однако вскоре после назначения Кравченко депутат отказался подписывать соглашение, заявив, что "Клименко (руководитель САП - УП) скоро собьют".
22 июля Горват проголосовал как за законопроект №12414, так и за назначение Кравченко. По данным УП, вместе с ним "за" нажали еще девять депутатов "Доверия". Источники в Верховной Раде связывают это с политическими договоренностями: лояльность в голосованиях в обмен на влияние на ход расследований.
Несмотря на то, что Кравченко публично заявил, что узнал о новых полномочиях в отношении НАБУ и САП уже после голосования - из телеграмм-каналов, - источники в антикоррупционном сообществе ставят это под сомнение.
Знать больше: Антиантикоррупционная спецоперация. Что стоит за обысками в НАБУ
Предыстория:
- Сотрудники СБУ и ОГП провели по меньшей мере 70 обысков у 15 сотрудников Национального бюро расследований в разных областях Украины 21 июля. В НАБУ сообщали, что силовики не имели судебных постановлений на проведение обысков.
- Детективам НАБУ инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с Россией, коррупцию в интересах олигархов. В то же время активизировалось Государственное бюро расследований с материалами о ДТП многолетней давности с участием сотрудников НАБУ.
- 22 июля Верховная Рада приняла закон №12414 с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора.
- Руководители Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры призвали президента Владимира Зеленского не подписывать законопроект №12414, который фактически уничтожает независимость НАБУ и САП. Однако вечером 22 июля Зеленский подписал документ.
- Во многих городах Украины прошли акции протеста после принятия этой законодательной инициативы.
- После этого Зеленский пообещал внести в Верховную Раду законопроект, который обеспечит "силу системы правопорядка" и сохранит "все нормы для независимости антикоррупционных институтов".