УП: Кравченко назначили генпрокурором параллельно с подготовкой изменений по НАБУ и САП

Назначение Руслана Кравченко генеральным прокурором совпало во времени с активизацией давления на антикоррупционные органы и появлением скандального законопроекта №12414, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора.

Источник: материал УП "Как и кем реализовывалась спецоперация по уничтожению независимости НАБУ и САП?"

Детали: Как сообщает Украинская правда, 35-летнего Кравченко назначили в момент, когда в Офисе президента уже знали о вероятном вручении подозрения министру Алексею Чернышеву - после обысков, проведенных НАБУ и САП в мае.

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Дословно из статьи: "Именно в те дни, когда Чернышов уже находился за границей и не собирался возвращаться, состоялась финальная встреча Кравченко с руководством государства в ОПУ.

Первым проектом, который обсуждался с Кравченко, было... уничтожение независимости антикоррупционной системы. "Подумать, как", - в такой мягкой, но вполне понятной форме озвучивали задание самому молодому генпрокурору в истории Украины".

Детали: Отмечается, что инициатором процесса источники УП называют руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Сам Кравченко, по этим данным, во время встречи согласился, что "потянет" предложенный ему проект.

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По словам собеседников УП, именно дело по Чернышеву могло стать катализатором действий со стороны Банковой. Источники, знакомые с материалами обысков, рассказывают, что на телефоне министра были найдены личные фото с президентом и его детьми. Этот факт, как утверждают правоохранители, стал аргументом для определения рисков в деле.

В день назначения Кравченко источники в правоохранительных структурах распространяли информацию, что одним из его первых шагов станет передача дела Чернышова из-под юрисдикции НАБУ в контролируемый Офисом президента орган.

Кравченко публично это отрицал. Но, как отмечают представители антикоррупционных структур, контроль над НАБУ и САП из-за изменения законодательства мог позволить не передавать дело - а управлять им изнутри.

Признаки возможной политической мотивации увидели и в истории с нардепом от группы "Доверие" Робертом Горватом. Как рассказали УП в САП, ранее он заключил соглашение со следствием по делу о завладении землей на Закарпатье. Однако вскоре после назначения Кравченко депутат отказался подписывать соглашение, заявив, что "Клименко (руководитель САП - УП) скоро собьют".

22 июля Горват проголосовал как за законопроект №12414, так и за назначение Кравченко. По данным УП, вместе с ним "за" нажали еще девять депутатов "Доверия". Источники в Верховной Раде связывают это с политическими договоренностями: лояльность в голосованиях в обмен на влияние на ход расследований.

Несмотря на то, что Кравченко публично заявил, что узнал о новых полномочиях в отношении НАБУ и САП уже после голосования - из телеграмм-каналов, - источники в антикоррупционном сообществе ставят это под сомнение.

Знать больше: Антиантикоррупционная спецоперация. Что стоит за обысками в НАБУ

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