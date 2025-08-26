Усі розділи
DeepState: Росіяни вперше окупували два села на Дніпропетровщині

Анастасія ПроцВівторок, 26 серпня 2025, 13:43
DeepState: Росіяни вперше окупували два села на Дніпропетровщині
мапа: DeepState

26 серпня аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію російськими військами сіл Запорізьке та Новогеоргіївка у Дніпропетровській області. Це перші окуповані населені пункти в регіоні.

Джерело: DeepState

Деталі: За даними аналітиків, російські війська встановили контроль над селами Запорізьке та Новогеоргіївка, а також ворог просунувся поблизу Шевченка, Білої Гори та в Олександро-Шультиному.

мапа: DeepState 

Довідково: Запорізьке й Новогеоргіївка лежать на стику кордонів Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. Вони стали першими селами Дніпропетровщини, що опинилися під контролем армії РФ.

Нагадаємо:

  • Розвідувальні дані країн-членів Північноатлантичного альянсу дозволяють вважати, що Росія не планує значного наступу ані у Сумській, ані у Дніпропетровській області України.
  • Водночас росіяни неодноразово заявляли, що вторглися в Дніпропетровську область. Проте український Генштаб це спростовував.
  • Також керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов запевнив, що для міста Дніпро існує лише загроза російських ракетно-дронових атака, а бойові дії відбуваються лише по контурах Дніпропетровської області.
  • 2 липня у Генеральному штабі заявили, що населений пункт Дачне на Дніпропетровщині не був захоплений росіянами, як твердили пропагандисти РФ, і залишається під контролем Збройних сил.
  • 5 липня Deepstate повідомив, що противник зайняв населені пункти Зелений Кут та Новоукраїнка біля адмінмежі Дніпропетровщини та Донеччини і намагається просуватися далі.
  • 11 серпня аналітичний центр DeepState повідомляє, що російські війська за останні дні активізували просування на напрямку Добропілля, зокрема намагаються закріпитися поблизу траси Добропілля – Краматорськ. В ОСУВ "Дніпро" додали, що на цьому напрямку противник просочується малими групами повз першу лінію українських позицій.

Знати більше: Літній наступ Росії на фронті: де буде просуватися противник, і що послаблює позиції Сил оборони

російсько-українська війнаДніпропетровська областьокупація
