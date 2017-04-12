Хроника 12 апреля. Уран в обмен на гарантии и захват Славянска

Найцікавіше: 2010. Україна віддає запаси високозбагаченого урану 2013. Арбузов абсолютно задоволений життям 2014. Терорист Гіркін захопив Слов’янськ 2016. Космонавт Терешкова "вилетіла" із Закарпаття

2001, четвер

Частина плівок Мельниченка містить державну таємницю, заявив заступник генпрокурора Олексій Баганець. Це можна трактувати як визнання справжності плівок. Раніше в ГПУ називали їх фальшивкою.

2002, п’ятниця

– Екс-лідера УНА-УНСО Андрія Шкіля звільнили з-під варти у зв'язку з обранням його народним депутатом.

Шкіля було затримано через обвинувачення в організації й участі масових заворушень 9 березня 2001 року разом з іншими членами УНА-УНСО. Того ж року 19 учасників антикучмівських акцій були засуджені у "справі 9 березня" на терміни від 2 до 4,5 років.

– Щонайменше п'ять регіональних ЗМІ фігурують у кримінальній справі за фактом перешкоджання діяльності та підриву авторитету президента Леоніда Кучми. Про відкриття справи за фактами публікації у ЗМІ Генпрокуратура заявила кількома днями раніше.

2005, вівторок

ЦИТАТА ДНЯ: "Усі ті бандити, котрі перебували при владі, опиняться у в’язниці. Особи, відповідальні за фальсифікацію виборів, відповідатимуть за це".

Обіцянка президента Віктора Ющенка.

2006, середа

Президент Ющенко наказав голові НАК "Нафтогаз" Олексію Івченку продати "Мерседес" S-класу, який придбали для його автопарку за ціною близько мільйона гривень. У "Нафтогазі" повідомили, що авто вже передали в салон для продажу.

2007, четвер

Вже котрий день проводжується криза, пов’язана із розпуском парламенту. Кабмін забороняє фінансування виборчого процесу, президент зупиняє дію цієї постанови. Віце-прем’єр Азаров обіцяє політичні негаразди через перевибори, президент Ющенко називає це залякуванням. Прем’єр Янукович стверджує, що його позиція в питаннях розвитку країни збігається з точкою зору президента. Ющенко стверджує, що попри все він не скасує свій указ про розпуск парламенту.

Тим часом у Києві тривають мітинги прихильників та противників розпуску Верховної Ради, а ввечері біля Кабміну сталося зіткнення протестувальників.

2008, субота МЗС вимагає від російської сторони не загрожувати Україні та дотримуватися положень Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між країнами. Така реакція послідувала на заяву начальника Генштабу Збройних сил РФ Юрія Балуєвського, що в разі вступу України та Грузії до НАТО Росія вживатиме заходів "не тільки військового, а й іншого характеру". 2010, понеділок – Україна віддає свої запаси високозбагаченого урану, які використовувала для досліджень та створення медичних ізотопів. У Білому домі назвали це підсумком зустрічі між президентами США Бараком Обамою і України Віктором Януковичем. "Президент Обама відзначив унікальний внесок України у справу ядерного роззброєння і запевнив, що гарантії безпеки, надані в рамках Будапештського меморандуму з Україною від 5 грудня 1994 року, залишаються в силі", – говориться у заяві Білого дому. – Підрозділи Збройних сил Росії візьмуть участь у військових парадах до 65-річчя Перемоги у Великій вітчизняній війні. Паради відбудуться у чотирьох містах України. 2011, вівторок – Триває декларування доходів чиновників. Найбільше у 2010 році заробив екс-глава НБУ Володимир Стельмах: майже 4 мільйони гривень. – Київ хоче провести оцінку активів "Нафтогазу" та "Газпрому" у рамках створення спільного підприємства. Про це заявив прем'єр Микола Азаров під час зустрічі з прем'єром Росії Володимиром Путіним. Також Азаров закликав росіян взяти активну участь у модернізації української ГТС. – Звичайні мешканці Києва стали учасниками дерибану землі командою мера столиці Леоніда Черновецького, і навіть не підозрювали про це, пише "Kyiv Post". Він зображує таку схему: депутати виділяли землю киянам, які про це не знали, а потім ділянка продавалася іншим структурам. 2012, четвер – 5 років ув’язнення отримав колишній в.о. міністра оборони Валерій Іващенко. Таке рішення прийняв суддя Печерського райсуду Сергій Вовк. Іващенко був звинувачений в незаконному ухваленні рішення про реалізацію майна Феодосійського судномеханічного заводу. У серпні того ж року йому змінили термін покарання на умовний. У 2014 колегія із тим же суддею Вовком звільнила Іващенка від відповідальності та визнала його несудимим. – Екс-міністра МВС Юрія Луценка заразили в СІЗО вірусним гепатитом, заявила його дружина Ірина Луценко. За її словами, Державна пенітенціарна служба приховувала від родини цю інформацію. – Пізно ввечері Верховна Рада прийняла зміни до держбюджету. 18,2 млрд гривень додаткових доходів направили на виконання соціальних ініціатив президента Януковича, а 6,15 млрд на компенсацію радянських вкладів. 2013, п’ятниця – ЦИТАТА ДНЯ: "Я абсолютно задоволений на даний момент життям". Перший віце-прем'єр Сергій Арбузов стверджує, що в нього немає часу думати про своє прем’єрство. – Вищий адмінсуд визнав правочинним збори коаліції 4 квітня в одному з приміщень на Банковій, які депутати більшості назвали "виїзним засіданням ВР" та на яких ухвалили низку законопроектів. – Мерія Харкова підготувалася до акції опозиції "Вставай, Україно!" та перекрила частину вулиць, спричинивши транспортний колапс. Проте це не перешкодило проведенню акції.

2014, субота

– У Слов’янську озброєні люди захопили міськвідділ міліції. Їхні обличчя закриті, але дехто зізнався, що вони росіяни, які приїхали з Криму. Ім’я росіянина Ігоря Гіркіна, що керував цією терористичною групою, стане відоме пізніше.

Мер міста Неля Штепа заявила про підготовку до референдуму.

– У Краматорську пройшов мітинг проросійських активістів. Над виконкомом вивісили прапор "ДНР". Пізніше відбувся напад на райвідділ міліції.

– У Донецьку сепаратисти зайняли будівлю облуправління МВС. Під їхнім тиском голова управління Костянтин Пожидаєв заявив, що йде у відставку.

– Напруженою залишається ситуація в Луганську: центр міста перекритий, сепаратисти збільшують барикади.

2015, неділя

– Через російську підтримку сепаратистів на Донбасі, у них тепер більше озброєння, ніж до моменту підписання Мінських угод. Про це йдеться у заяві представників НАТО.

Тим часом бойовики ведуть вогонь по українських позиціях з важкого озброєння.

– Президент Петро Порошенко пообіцяв спростити надання українського громадянства активістам, які зазнають політичного переслідування в Росії.

– На базі формування "Восток" у Донецьку готують диверсантів ‑ 20 груп по 5 осіб в кожній, – яких планують відправити до Одеси та Харкова. Про це заявив заступник командувача АТО Валентин Федичев.

2016, вівторок

– 1,5 млн доларів на рік – такою може бути заробітна плата нового голови правління "Укрзалізниці". У керівника держкомпанії "Електроважмаш" вона становитиме до 600 тисяч доларів на рік. Усе це – "за умови відповідних результатів роботи". Про це розповів міністр економічного розвитку України Айварас Абромавичус. Нових менеджерів на той момент ще не обрано.

– Росія офіційно визнала політв'язнів Олега Сенцова та Олександра Кольченка громадянами України.

У 2015 році російський суд засудив їх до 20 та 10 років відповідно за звинуваченням у підготовці терактів у Криму.

– В парламенті, а точніше, у фракції БПП ніяк не можуть домовитися щодо формування нового уряду. У команди президента Порошенка і майбутнього прем’єра Гройсмана – своє бачення щодо деяких кандидатур.

– У рамках закону про декомунізацію губернатор Закарпаття Геннадій Москаль перейменував всі вулиці Валентини Терешкової в області, а їх було 32. У Москаля нагадали, що космонавт та "єдинорос" Терешкова голосувала за анексію Криму.

Рустем Халілов, для УП