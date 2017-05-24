Юрий Победоносец, или День Луценко в Раде

"Та гарно. Але інакше й бути не могло – це ж був виступ майбутнього кандидата в президенти", – напівжартома резюмував звіт генпрокурора в Раді один із депутатів НФ.

Перед тим більше години на трибуні парламенту відбувалась доповідь глави ГПУ Юрія Луценка за підсумками року роботи на цій посаді.

Від часу переходу з Ради в прокуратуру Луценко нечасто показувався у парламенті. Але й тим візитам, які генпрокурор робив, депутати були не дуже раді – адже переважно йшлось про зняття з когось із них депутатської недоторканності.

Прихід же Луценка у середу був чи не перший, коли він міг виговоритись. І він цим шансом скористався. Трохи призабута в прокуратурі стихія виступів з трибуни дуже швидко підкорилась Луценку, і вже за якихось 10 хвилин майже вся зала уважно слухала главу ГПУ.

Навіть ті, хто зазвичай з Луценко спілкується за допомогою взаємних образ в Facebook, визнавали після виступу, що Юрій Віталійович "ще має порох у порохівницях".

Тільки самотній, але гучний голос Олега Ляшка в кулуарах, який розповідав про "публічні погрози Луценка", порушував загальну пасторальну атмосферу звіту генпрокурора.

Підготовка до візиту

Від звіту Луценка перед депутатами ніхто нічого особливого не чекав.

Як пояснювали УП співрозмовники у фракціях коаліції, генпрокурор має дуже стабільну позицію у президентській команді. Тож навіть якихось теоретичних перспектив потрапити під постанову про недовіру не було.

"Ви подивіться, як грамотне він грає. Він з усіма і добре, але й погано. Або ця його практика, коли різних Злочевських заводять на угоду зі слідством, і вони платять в бюджет реальні гроші. Це класно працює", – пояснив один із депутатів БПП.

"Народний Фронт" так само задоволений Луценком. Особливу любов в очах соратників Яценюка генпрокурор заслужив після конфіскації майже 1,5 мільярдів доларів Януковича. З цією ідеєю, під яку написали окремий скандальний законопроект про спецконфіскацію, НФ намагався щось зробити більше року. Але саме Луценко з Турчиновим змогли ці гроші конфіскувати.

"Юрі "залік" за півторачку Януковича. У народу гроші вкрали по безпредєлу. І в них так само забрали по безпредєлу", – сказав УП один із впливових членів команди Яценюка, пояснюючи сумнівність схеми конфіскації грошей Януковича.

Певної напруги перед візитом Луценка додала його заява про те, що він внесе в Раду три подання на притягнення депутатів до відповідальності.

Від звіту Луценка перед депутатами ніхто нічого особливого не чекав gp.gov.ua

Генпрокурор обіцяв подання на депутата Геннадія Бобова з "Відродження", Андрія Лозового з Радикальної партії і Євгена Дейдея з НФ.

І якщо "теплі" стосунки Луценка і команди Ляшка не є секретом, то подання на депутата із "Народного Фронту" напружило партнерів по коаліції.

"Ми на фракції у понеділок це питання обговорили. Там не подання, а якась маячня. Ну, ми й подумали, що Луценку варто переказати, що він може прийти в Раду просто так звітувати, або ми можемо і зареєструвати постанову про недовіру. Ми її голосувати не будемо, але ж ми можемо і так", – обурювався в розмові з УП один із соратників Яценюка.

Чи хтось щось "переказував" главі ГПУ – невідомо. Однак за день до свого приходу в Раду подання на Лозового і Дейдея Луценко повернув Антикорупційній прокуратурі.

Звіт у парламенті мав стати для генпрокурора швидше зустріччю з друзями і колишніми колегами, ніж причиною для серйозних хвилювань.

У противників Луценка у таборах "радикалів", "білосердечних" чи "єврооптимістів" потрібних 150 підписів для ініціювання відставки не було.

Прокурор на трибуні

Загальна тональність виступу Луценка стала зрозумілою ще до того, як він сам прийшов у Раду. Від самого ранку середи всі медіа трясло від повідомлень, що по всій країні поліція і прокуратура проводять спецоперацію з понад 500 обшуками, арештами і спецефектами у вигляді доставки затриманих у Київ на вертольотах.

Коли генпрокурор зайняв місце на трибуні Ради, то в трансляціях телеканалів картинка з парламенту сусідила з героїчними кадрами пакування корупціонерів у вертольоти.

Від самого ранку середи по всій країні поліція і прокуратура проводили спецоперацію зі спецефектами у вигляді доставки затриманих у Київ на вертольотах FB artem shevchenko

Урочистість моменту генпрокурору дещо зіпсував депутат Сергій Лещенко. Ще до того, як Луценко встиг щось сказати депутатам, нардеп приніс йому текст подання на лідера "Опоблоку" Юрія Бойка. Глава ГПУ постійно твердить, що ніякого подання ніколи не існувало – тож Лещенко вирішив не втрачати нагоди, щоб показати його генпрокурору.

Луценко жест не оцінив: папери в депутата взяв, але одразу ж, не читаючи, кинув їх під трибуну. Схоже, йому було про що розповісти і без них.

"Найбільшим досягненням цього року я вважаю завершення слідства і початок судового процесу над Януковичем. Ця справа стосується звинувачення Януковича в державній зраді. І це – лише перший крок. Янукович був символом зла і для Майдану, і для України. Тепер я доводжу в суді цей факт юридично", – розпочав глава ГПУ.

Кілька перших хвилин промова генпрокурора Луценка мало нагадувала його ж виступи в кращі часи депутатства. Але вже після кількох тез глава ГПУ налаштувався на давно знайому атмосферу сесійної зали.

З кожною наступною тезою його голос робився впевненішим, удари рукою по трибуні сильнішими, а сковані спершу рухи – вільнішими і розмашистими. Простіше кажучи, Луценко-політик брав гору над Луценком-прокурором.

"Днями мені закинули від шановної громадської організації, що, мовляв, проти Януковича немає корупційних справ. Це відверта неправда. Більше того, хочу особливо наголосити, у погоні за грантами не можна дискредитувати свою країну, брешучи через вуста дуже шанованих міжнародних інституцій", – з властивою йому в'їдливістю обурювався Луценко.

З кожною наступною тезою голос Луценка робився впевненішим, удари рукою по трибуні сильнішими, а рухи – вільнішими і розмашистими gp.gov.ua

На екрані в сесійній залі один за одним почали змінюватись слайди, на яких генпрокурор перераховував, скільки і проти кого відкрито справ, скільки грошей в їх ході заарештували, і до кого слідство уже встигло добратися очно і заочно.

"Для тих, хто розпускає плітки, повідомляю. Вже відповідають у судовому процесі 32 екс-посадовців часів Януковича та керівники фіктивних підприємств, що їх обслуговують. Зараз в судах знаходяться заступник голови Нацбанку тих часів, двоє керівників податкової інспекції в Печерському районі. Як ви розумієте, це не просто район, це вузлова інституція для розкрадання коштів", – звітував Луценко, виступ якого раз за разом переривався оплесками депутатів то з НФ, то з БПП.

І коли вже здавалось, що перемогам ГПУ під керівництвом Луценка не буде кінця, генпрокурор зробив зворушливий риторичний поворот.

"У справах Януковича нам протистоїть близько 50 адвокатів з дуже доброю, як я розумію, платнею. А проти них у судовому процесі за зраду є два прокурори – ровесники нашої Незалежності. Із зарплатою в 20 тисяч гривень. Але в них є те, чого немає у Януковича, – честь, совість і принципи воювати за Україну", – виголосив Луценко, і вся права від нього частина залу вибухнула оплесками.

"І я впевнений, що ми зможемо засудити Януковича так само, як зробили і прокурори, які, не побоявшись помсти мафії, повернувши 40 мільярдів гривень до державного бюджету!" – продовжував генпрокурор, чим викликав ледь не екстаз у депутата Пашинського.

На словах про повернуті гроші Януковича, лідер НФ Максим Бурбак підбадьорливо кивнув Пашинському. Але того підбадьорювати не треба було, він уже й так підхопився з місця і скандував: "Слава генпрокурору! Молодець!"

Натхнений таким прийомом, Луценко почав викладати заготовлені козирі:

"Я хочу зараз сказати вам про окрему гордість прокуратури. Тих, які відмовляються від хабарів і арештовують тих, хто пропонує цей хабар. Слідчий Кіровоградської прокуратури відмовився від отримання хабара в розмірі 35 тисяч доларів. Військовий прокурор Львівського гарнізону – від хабара в 40 тисяч доларів... А слідчий ГПУ, який виїхав з окупованої території Луганщини, відмовився від хабара в 200 тисяч доларів".

На цих словах зосереджені на чомусь своєму депутати БПП Сергій Березенко і Руслан Князевич, які сидять поруч, здивовано перезираються, але знаходяться і починають про щось жартувати.

"Шановні колеги, дозвольте дещо побавитися цифрами. Якщо взяти результати діяльності за рік і поділити їх на дні, усі без виключення, з вихідними, – ми можемо сказати, що нова прокуратура приносила щодня до державного бюджету 142 мільйона гривень", – продовжує генпрокурор.

Але й це не все.

У Луценка ще є і є "перемог": 3 корупціонери в день передаються до суду, 200 гектарів землі повертається громадам щодня, 180 мільйонів від "Burisma" Злочевського, 300 мільйонів гривень від тютюнового монополіста "TEDIS", і ще, і ще…

Луценко розповів, як створити антикорупційний суд, як побороти корупцію на митниці, яка погана формула "Роттердам +" і як важливо платити податки.

Натхнений вигуками Пашинського "Слава генпрокурору! Молодець!" – Луценко почав сипати перемогами gp.gov.ua

"Не треба ніяких криків, не треба звинувачень. Або поясність податковій походження коштів, або сплатіть податки 18% за те, щоб спати спокійно і гордитися багатою Україною. Якщо хочете їздити в броньованих "кубиках" під охороною, жити в будинку такому, як у Клюєва, просто сплатіть за це податки", – совістив колишніх колег генпрокурор.

І навіть приклад для наслідування депутатам приберіг – їхнього колегу Геннадія Бобова, подання на притягнення до відповідальності якої саме з'явилось у Раді.

"Щойно, в середу вранці, мені повідомив народний депутат Бобов про те, що він згоден із повідомленням ДФС і сплачує до державної казни понад 1 мільйон доларів несплачених податків. І я вважаю, що це прекрасний приклад", – іронічно і серйозно водночас розповідав з трибуни Луценко.

Правда, сам Бобов виявився не таким уже й бездоганним прикладом, бо взяв і подав в ГПУ скаргу, що його, мовляв, оббріхують, і він ніколи ні від яких податків не ухилявся.

Ще більше невдоволення генпрокурору висловив інший депутат. Лідер "радикалів" Олег Ляшко з нагоди приходу глави ГПУ замінив свою традиційну червону краватку на чорну. Весь виступ Луценка Ляшко слухав стоячи і мовчки. Своє замислене мовчання "радикал" увірвав аж тоді, коли йому надали слово для запитання.

"Пане генпрокурор, на посаді, яку ви обіймаєте, ви продемонстрували за рік безвідповідальність, політичну заангажованість, непрофесіоналізм, упередженість і особисту політичну зацікавленість. Саме тому вам не довіряють 99% українців. Саме тому вам не довіряємо ми, і наша фракція в повному складі підписалася за вашу відставку", – незвично стримано заявив Ляшко.

Луценко, як завжди, віджартувався: "Дякую, що висловлюєте критичні зауваження, що підписуєтеся повним складом… Дай Бог, щоб цей склад не зменшився ближчим часом".

Однак Ляшку було не смішно, і він разом із фракцією демонстративно вийшов із залу. В кулуарах він одразу ж зустрів журналістів і "все їм пояснив".

"Щойно генеральний прокурор Луценко публічно, на всю країну погрожував нам, коли я йому повідомив, що наша фракція підписалась за його відставку", – обурено кричав Ляшко в мікрофони, хоч і без них в порожніх кулуарах його було чути у будь-якому кутку.

За спиною лідера мовчки стояла вся його фракція, демонструючи згуртованість. Якби хтось із них залишився в залі, то почув би й інший жарт Луценка. Генпрокурор божився, що навпаки, молить Бога за недоторканність списку Ляшка.

"Я прошу Бога, щоб фракція "радикалів" не зменшилася. Ляшко постійно сам вимагає від депутатської зали зняти то з одного свого депутата, то з другого, то з третього депутатську недоторканність. Ну, так він сформував фракцію. Я просто Бога прошу, щоб вона не зменшилася", – продовжував жартувати глава ГПУ.

Але адресат його жартів не слухав. Він уже використовував слова прокурора проти нього.

Роман Романюк, УП