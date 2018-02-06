Альтруисты на марше. Как устроены "Нацдружины", и нужно ли их бояться

Они усердно тренируют мускулы и выходят на улицы, чтобы навести "Украинский Порядок". Сейчас их около тысячи, из которых 600-700 активных членов.

Кто вступает в "Нацдружины", как происходит отбор; сколько стоит одеть патрули в униформу, и почему она похожа на "беркутовскую" – разбиралась "Украинская правда".

"Якщо ти білий"

– А-а-а, с-с-с*ка, не могу больше! – стиснув зубы, 19-летний Паша с позывным "Соловей" подтягивается на турнике.

С Паши, крупного и высокого юноши, пот льет ручьем. Лицо, уши, плечи и руки багровеют от перегрузок.

– Давай, давай! – стоит над душой инструктор. – Еще… Еще… Еще! Последний раз. Косо, криво, но сделай! Молодец!

все фото: Эльдар Сарахман

Прыжки на тумбу, подтягивание, отжимание и "бурпи" (комбинация из приседаний, отжиманий и выпрыгиваний – УП) – пять кругов по десять раз. Уложиться нужно в 20 минут. Те, кто поклялся установить "Украинский Порядок", сдают такой норматив каждые две недели.

Происходит это у станции метро "Святошино", на базе "Азова", расположенной в дебрях распиленного на металлолом завода АТЕК.

Чужаку попасть сюда нереально, да и вряд ли стоит пробовать. Вначале нужно преодолеть большие ворота с КПП, камерами наблюдения, а потом уже пройти в двухэтажное здание, огороженное высоким сетчатым забором с колючей проволокой. Вести съемку на улице запрещают.

В спортзале стерильная чистота. На входе – корзина с бахилами. На стене табличка: "Прибирай за собою. Порядок у залі – порядок у державі".

Из колонки, к которой подключен чей-то iPhone, доносятся рваные гитарные рифы.

– Якщо ти білий – ти обранець богів, – звучит в зале песня в панковском стиле. – Ти нащадок арійських воїнів. Якщо ти білий – твоя кров чиста та гордість наповнює серця…

Как ни старайся, Shazam не определяет, что за группа играет. Но знающие люди подсказывают – "Сокира Перуна".

А "Википедия" разъясняет: "Рок-гурт з Києва (…) У ліриці на початку переважали теми неонацизму та білої сили (…). З часом більшість текстів набули присвячення патріотизму, націоналізму та іншій тематиці".

Паше "Соловью" осталось еще два круга, а потом – спарринг в ринге. Его взгляд выражает сплав боли и решимости.

Паша "Соловей"

– Хух… очень тяжело… но приятно… хух, – делится он ощущениями, восстанавливая дыхание. – Развивает силу духа, закаляет характер. Я пришел сюда полгода назад, чтобы страну менять.

Тренируемся, чтобы быть сильными, спасать Украину. Наркотики, игровой бизнес, кражи, бандиты, рэкет – много всего, с чем полиция не справляется. С этим бороться будем мы.

"Правильные" взгляды

О том, что такое "Украинский Порядок", отвлекшись на минуту от боксирования, охотно рассказывает студент-айтишник Александр Синеок (позывной "Синяк"). В организации его называют "молодым и перспективным".

Александр Синеок (позывной "Синяк")

В "азовском" движении Синеок около пяти лет, и сейчас он – один из руководителей киевской ячейки "НД".

– "Украинский Порядок" – прекращение деградации нации, – говорит парень подчеркнуто вежливо, улыбаясь. – Возьмем, например, "наливайки". Если их не будет – не будет проблем с алкоголизмом. Власть… Она должна быть народной. Защищать интересы страны.

Мы должны быть субъектом, а не объектом на международной арене. В принципе, все предельно ясно: как бы банально ни звучало, нужно любить Украину, придерживаться украинских законов.

Синеок, как и многие в "НД", с гордостью называет себя "альтруистом". На собеседованиях, которые он проводит с новобранцами, ждет себе подобных. Он утверждает, что быть в движении – это не про деньги.

– Думаю, человек обращается к нам в организацию, если у него правильные взгляды, если он морально подготовлен. Логика простая: тот, у кого взгляды не совпадают с нашими, к нам не пойдет, – размышляет Александр.

– Получается, все остальные – неправильные граждане? – уточняю.

– Нет, – отвечает Синеок. – У каждого есть право думать то, что он хочет. Просто к нам приходят настоящие альтруисты. И я считаю правильным, если б их было больше.

Сейчас у людей в основном эгоистичные взгляды на жизнь. Про страну никто не думает. Я предпочитаю более альтруистичные взгляды: заботиться о ближнем, семье, государстве.

"А ты читал Донцова?"

Механизм приема в "НД" в общих чертах такой: желающий звонит на "горячую линию", затем собирают небольшую группу из таких же, проводят беседу.

Спикер "НД" Игорь Вдовин рассказал УП, что среди вопросов могут быть идеологические: "Читали ли вы Дмитрия Донцова? Что знаете об украинском национализме?".

Перед приемом в "дружину" просят заполнить анкету. Персональные данные нужны для дальнейшей координации действий и, очевидно, чтобы проверить человека на надежность по аккаунтам в соцсетях.

Хотя в "НД" уверяют, что специальной "Службы безопасности", которая фильтровала бы прием новобранцев, у организации нет. Но, глядя на внутреннюю дисциплину и четкую организацию "НД", в такое простодушие верится с трудом.

Один из основателей "НД" Юрий Капля говорит, что некой "азбуки националиста", которую обязан знать каждый "дружинник", нет, и знаний того или иного талмуда тут не требуют. Зато преимуществом при приеме будут спортивная подготовка, опыт участия в боевых действиях и умение обращаться с оружием.

Юрий Капля

Если с последним пунктом не сложилось, для членов "НД" периодически устраивают "тактические тренировки". На них можно увидеть не только макеты автоматов.

– Для навчання використовують масові габаритні макети, – рассказывает УП Юрий Капля. – Але в наших хлопців є велика кількість зброї, отриманої абсолютно легальним шляхом.

Ми підтримуємо будь-які зрушення з приводу легалізації короткоствольної зброї, розробки відповідного закону. Втім, ми проти вільного володіння зброєю, ми за відповідальне володіння, яке основане на законодавстві.

Горсовет вместо "наливаек"

Существование "НД" всполошило СМИ и соцсети спустя год после появления организации. Точкой кипения стал марш 28 января, когда 600 парамилитаристов прошлись строем по центру Киева.

Серьезность своих намерений (как минимум, на словах) ультраправые подкрепили готовностью использовать силу, чтобы навести "Украинский Порядок".

Несмотря на заверения в своей аполитичности, "дружинники" показали, что их интересы не ограничиваются одной лишь борьбой с алкоголизмом и наркоманией. 30 января они пришли на сессию горсовета Черкасс, чтобы заставить депутатов принять бюджет.

Андрей Билецкий, нардеп и лидер "Нацкорпуса", на базе которого функционируют "НД", назвал вмешательство в работу мэрии "позитивным".

Впрочем, у этой истории есть непубличная сторона.

Из своих источников в правоохранительных органах "Украинской правде" стало известно, что дружинники на заседание городского совета пришли "по приглашению" черкасского мэра Анатолия Бондаренко. Градоначальник решил привлечь дружинников "для того, чтобы показать, кто в городе хозяин".

"Бондаренко выиграл выборы в городе благодаря содействию группировки "Торпеда", члены которой, конечно же, получили хлебные должности в местной власти. Но аппетиты их росли, и Бондаренко отказался их выполнять.

Начались конфликты, мэр мог потерять власть в городе. По этой причине и привлек дружинников. Но ситуацию это не решит. По сути нужно снимать мэра и распускать горсовет", – рассуждает высокопоставленный чиновник Национальной полиции.

Общественный резонанс заставил силовиков один за другим комментировать деятельность "дружинников". В частности, глава МВД Арсен Аваков отметил, что в Украине есть только одна монополия применения силы – государственная.

В свою очередь глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что общественные организации не имеют права патрулировать, и за нарушение закона их привлекут к ответственности. А генпрокурор Юрий Луценко подчеркнул, что "народные дружины" могут охранять порядок только с полицией.

Как бы там ни было, а "НД" продолжают выходить на улицы городов, не сверяя часы с силовиками. А в некоторых случаях даже сталкиваются с полицией, как это было в Кременчуге в конце прошлого года или на столичной стройке 3 февраля.

По этой причине "Национальные дружины" сразу назвали проектом министра внутренних дел Арсена Авакова, в том числе из-за дружеских отношений с лидером "Азова" Андреем Билецким. Сам Аваков сдержанно комментирует шумиху вокруг "Украинского Порядка".

"Я узнал о марше из прессы.Уверен, что Билецкий не планировал ничего эпохального, хотя сейчас уже понимает какой это все вызвало резонанс. Могу сказать, что это ни в коем случае никакая не альтернатива правоохранительным органам и никаких договоров о совместном патрулировании с Нацполицией не будет. В последний раз мы прибегали к этому, когда речь шла об освобождении Мариуполя. Также "Национальные дружины помогали бороться с последствиями взрывов боеприпасов в Калиновке", – заявил министр УП.

Марш против маршей

– Все это похоже на какой-то контролируемый "ментами" и политиками хаос, а не "украинский порядок", – считает студент-медик Иван. – Меня, в принципе, не волнует существование ультраправых. Меня бесит заигрывание власти с ними.

Ровно спустя неделю после марша, устроенного "НД", Иван пришел на Контрактовую площадь, чтобы выразить протест.

Вместе с ним у Гостиного двора собираются несколько десятков молодых людей. Под звуки барабанов, свистков и маракасов они идут своим собственным маршем по улице Сагайдачного до фуникулера, устроив подобие карнавала в Рио-де-Жанейро.

Некоторые одеты в яркие парики и очки, и разглядеть их лица так же непросто, как националиста в балаклаве. В руках – самодельные плакаты: "Не хочемо ніяких нацдружин", "Там де ходять строєм, свободи не буде", "Тітушкуваті нацдружини не потрібні!", "Проти нацизму та мілітаризму!".

"В дупу ваш "порядок", – этим недвусмысленным лозунгом художница Ирина Рузина подытоживает отношение собравшихся к "НД".

– Мы обеспокоены тем, что растет количество милитаристских организаций, которые хотят навести какой-то порядок. Есть закон, и другого не нужно. Альтернативные порядки – это какое-то субъективное мнение, навязывание его обществу, – объясняет она смысл протестной акции.

– Ми хочемо показати, що є здоровим громадянським суспільством, – добавляет архитектор Мария Полтораченко. – Для порядку не потрібно вдягати уніформу, стверджувати, що маєш право застосовувати силу. Ми вимагаємо полеміки. Нас дуже турбують націоналістичні настрої, які обмежують базові права і свободи громадянина.

600 тысяч на куртки

Во сколько обходится существование "НД", и кто их финансирует?

На этот вопрос руководители движения отвечают примерно одно и то же: "Все неравнодушные, представители бизнеса, симпатизирующие "азовскому" движению".

При этом конкретных фамилий "дружинники" не называют.

– Фінансовий ресурс мінімальний для існування такого формату організації. Ми не вимагаємо від наших членів цілодобової віддачі. Достатньо, щоб людина приділяла кілька годин на тиждень для патрулювання, тренування.

У нас велика мережева структура по всій Україні, централізовано ніяких фінансових вливань по суті немає. Ми проти допомоги готівкою – нам потрібні форма, пальне для машин, таке інше, – утверждает Юрий Капля.

По его информации, себестоимость одной куртки "дружинника" – 600 гривен. Всего в "НД" заказали около 1000 таких курток, то есть их общая стоимость – 600.000 гривен (примерно 21,5 тысяч долларов).

– Є людина, яка володіє магазином "Мілітаріст", має свій бренд M-TAC, – делится с УП Капля. – Ми спеціально вибрали дизайн "анорак" (куртка с капюшоном, без разреза с молнией впереди, надеваемая через голову – УП). Тому що немає фурнітури, менша собівартість. Ця людина шила форму не тільки "Азову", а й спецназу та різним структурам, які перебувають на фронті.

Ми домовились, що нам пошиють певну кількість курток, а ми будемо їх поступово викуповувати за собівартістю. Коли в дружину приходить людина, ми попереджаємо, що вона має купити форму за свої гроші. Хтось готовий відразу, хтось розтягує на кілька платежів.

– Що до того, нібито наша форма схожа на уніформу "Беркута", – продолжает Юрий. – "Азов" свою військову техніку розмальовує в камуфляж "осколок". Він схожий на уламки розбитого скла.

Ходити в місті у військовому камуфляжі неправильно. Є світова практика – використання в камуфляжі для вулиць білого, сірого, чорного кольорів. Тобто ми вибрали дизайн "осколок", але в іншій кольоровій гамі.

По словам Юрия Капли, никакого договора с предпринимателями-донорами "дружинники" не подписывают, и не обещают взамен "крышу".

– Ми не будемо зброєю в чужих руках. Я взагалі категорично проти існування такого явища, як "тітушки". Воно мене обурює як громадянина, – говорит он.

– А вы в курсе, что вас тоже называют "титушками"? – спрашиваю.

– Як нас тільки не називають: "агентами Кремля", "агентами олігархів", "бійцями Авакова". Ярликів багато. Дивно, яким чином люди аргументують свою позицію, – отвечает один из основателей "НД".

– Многие напуганы вашим существованием. Это именно то, чего вы добиваетесь? – интересуюсь.

– Страх – природнє почуття людини. Вона боїться, чого не знає. Багато хто подає події 28 січня як народження "Національних дружин". Але ж ми існували рік. І ми святкували, перш за все, річницю.

У цьому була задача, а не в тому, щоб комусь щось показати. Ми, наприклад, допомагали постраждалим під час вибухів у Калинівці. Тобто ми працювали рік, про нас ніхто не говорив, не знав.

– С кого вы брали пример, когда создавали движение? Боюсь показаться банальным, но прослеживаются аналогии с нацистской Германией 30-х или путинской Россией.

– Усі ці рухи в РФ так чи інакше стимулює держава, фінансує їх. Це ручні організації, через які контролюють широкі верстви населення. Українська влада до створення "Національних дружин" не має жодного стосунку. У цьому кардинальна різниця.

Коли ми створювали дружини, вивчали світовий досвід. Одним з прикладів була Нацгвардія США або структура, на якій будується армія Швейцарії, або об’єднання в країнах Балтії, – рассказывает Юрий Капля.

"Нужно во что-то верить"

Около 19:00 на парковке перед ТЦ "Dream Town" на Оболони останавливается белый Volkswagen Transporter. Из фургона выходят девять молодых людей в куртках "Національні дружини". Руководит отрядом Александр Синеок.

Александр Синеок

– Есть проблемные точки, которые мы контролируем, чтобы не было рецидивов, – поясняет он задачи на вечер. – Когда мы стали патрулировать улицы, разных ситуаций стало меньше.

Начиная от людей, которые курят в неположенном месте – как вы сейчас это делаете (показывает на оператора "Украинской правды" – УП) – заканчивая "наливайками", пунктами приема вторсырья и так далее.

Будущий реабилитолог, 20-летний Владислав (позывной "Толстый") из Вышгорода – один из тех, кто вступил в "НД". Его история типична – в движение пришел по приглашению знакомых.

Как и многие тут, заверяет, что родители в курсе, чем занимается их сын, и, в общем-то, ничего не имеют против.

– Отец так комментирует: "Нужно во что-то верить", – делится Владислав. – Начинать, в первую очередь, с себя, чтобы что-то изменить.

– Откуда вам знать, кто нарушает закон, кто преступник, а кто – нет? Вы изучили законодательство, знаете Конституцию? – спрашиваю.

– Всем, например, и так понятно, что распитие спиртного в общественных местах незаконно. В большинстве случаев люди сами звонят к нам с жалобами, просят решить проблему, – отвечает Владислав.

– Интересно бороться со всякой преступной деятельностью, – поясняет на ходу свое членство в "НД" еще один "дружинник", 19-летний Денис. – Интересно просто чем-то заниматься полезным. Не то, чтобы я ничем не занимаюсь. Просто, сам понимаешь, сидишь иногда дома, смотришь что-то на YouTube. А так вышел, прошелся, сделал хорошее дело, и – домой.

– Не боишься, что вами кто-то просто пользуется по-крупному?

– Я понимаю, что есть такой риск. Кто-то может с этого поиметь выгоду. Но пока я такого не вижу. Если вдруг нас захотят использовать, то, уверен, большинство ребят простой уйдет из организации. Нам ведь политики или денег тут не надо.

Лично я сам покупал форму. Комплект стоит в районе 1100 гривен. Это куртка, штаны, две футболки, шапка и бафка (баф, головной убор в виде шарфа – УП), – отвечает Денис.

"Пока менты приедут, мы все допьем"

Команда "дружинников" разделяется на две группы. Они прочесывают дворы под депрессивно-желтым светом фонарей и полной луны, пробивающейся сквозь свинцовые тучи.

В этот вечер на Оболони спокойно, на пути встречаются в основном собачники да немногочисленные прохожие, спешащие домой.

Вдруг внимание "дружинников" привлекают люди у ржавого теннисного стола, стоящего возле детского садика, во дворе дома №29 на Маршала Тимошенко.

Двое мужчин, завидев патруль, растворяются в темноте, как призраки. Еще двое остаются на месте, пряча бутылку водки в рюкзак. На столе остаются нарезной батон, охотничьи сосиски, сыр-косичка, вишневый сок и чипсы.

Строители Сергей и Александр

Строители Сергей и Александр, застигнутые врасплох, объясняют: "Решили после работы пообедать".

– Это ужин называется, сейчас уже почти восемь вечера, – поправляет их Синеок. – Вы в общественном месте, здесь нельзя пить.

– И кому мы мешали, только вам? – интересуется культурно Сергей.

– Вы не мешали, просто нужно соблюдать закон, – отвечает "дружинник".

– И что вы нам сделаете? – продолжает строитель.

– Если не отреагируете на наши замечания, мы вынуждены будем вызывать наряд полиции. Они составят протокол. Вы попадете под админответственность. Тут все ясно.

– Да обедаем мы тут! – встревает в разговор второй строитель, Александр. – Устали, идем с работы.

– У вас ужин, а не обед, – опять поправляет его член "НД". – Вы тут пьете алкоголь. Это – алкоголизм. Таким образом наша нация деградирует.

– А закурить хоть можно? – спрашивает Сергей и добавляет: – Видели мы ваш парад…

– И как, понравилось?

– Угу, – отвечает мужчина язвительно. – "Понравилось".

После небольшой словесной перепалки "дружинники" уходят в сторону, еще раз предупредив о вызове полиции, если распитие продолжится.

Увидев, что патруль "НД" отошел на безопасное расстояние, Сергей и Александр достают из рюкзака спрятанную водку.

– Хочешь, и тебе нальем, – предлагает Сергей. – Ну, кого мы напрягаем? Если б мы что-то нарушали, валялись, ругались матом. Стоим в сторонке, поужинаем, и через 15 минут пойдем дальше.

Ну, вот тебе было бы приятно, если б так подошли? Сначала они просто ходят, а потом у них в руках дубинки окажутся, а может и "огнестрел".

– Да, – соглашается с коллегой Александр, доставая из кармана пластиковый стаканчик. – Мы же не алкаши какие-нибудь. Не валяемся тут, не матюкаемся, не деремся.

– Не боимся мы их, пусть полицию вызывают, – машет рукой Сергей. – Пока менты приедут, мы допьем свою водку, и – физкультпривет! Пусть докажут, что я пил. Ну, будьте здоровы! Кхе-кху!

Фото и видео: Эльдар Сарахман

Евгений Руденко, УП