Пранк, или телефонное хулиганство, существует столько же, сколько существует телефон. Все начиналось довольно невинно, но потом это явление стало угрожать международной безопасности и даже человеческим жизням.

Так, в 2012 году пранк радиодиджеев привел к самоубийству человека. А на днях посол Украины в США Валерий Чалый рассказал, что пранкерские атаки на Украину в Соединенных Штатах участились и их источник, вероятно, находится в Москве.

Но все по порядку – кого называют "отцом" пранка, что этот человек рассказал "Украинской правде", как такие шутки регулируются законом и зачем пранкеры вообще пытаются кого-то разыграть?

С чего все началось?

Установить первого пранкера в нынешнем смысле этого слова – задача нереальная.

Например, им мог быть каждый, кто имел телефонный справочник и решил озвучить несколько сальных шуток, позвонив на номер выбранной из списка жертвы. Также пранкерами можно считать тех, кто звонили на радио и проверяли реакцию звукорежиссеров, матерясь в прямом эфире.

Но часто "отцом" пранка называют американского художника Джоуи Скеггса. Основным объектом его шуток были известные СМИ.

Чем известен "отец" пранка Джоуи Скеггс?

В 1976 году в разделе объявлений в газете The Village Voice он сообщил об открытии в Нью-Йорке "борделя для собак" с "пикантным выбором горячих сучек".

Параллельно с этим СМИ получили не менее провокационный пресс-релиз.

"Если ваша собака только что закончила школу дрессировки, сегодня ее день рождения, или она просто возбуждена, то всего за 50 долларов она может получить сексуальное удовлетворение", – писал Скеггс.

Эта информация вызвала настоящий ажиотаж среди журналистов – о "борделе для собак" дважды за две недели писала газета SoHo Weekly News, сюжет снял WABC TV.

После этого "бизнес" Скеггса попал под сокрушительную критику защитников прав животных, религиозных организаций, на него обратили внимание власти Нью-Йорка и впоследствии было возбуждено уголовное дело из-за "жестокого обращения с животными". На фоне скандала Джоуи созвал пресс-конференцию в офисе генерального прокурора штата и признался, что это – розыгрыш.

Представители WABC TV так и не сообщили своим зрителям, что информация о "борделе для собак" в Нью-Йорке является неправдой. Более того, по словам продюсера канала Скеггс назвал "бордель для собак" пранком исключительно для того, чтобы избежать ответственности.

О "борделе для собак" дважды за две недели писала газета SoHo Weekly News, сюжет снял WABC TV иЛЛЮСТРАЦИИ: СЕРГЕЙ КОРНИЕНКО

Пранкер предполагает, что это произошло из-за номинации сюжета WABC TV на премию "Эмми" в категории "острый репортаж", который в итоге победил.

И это было только начало. Позже Скеггс под вымышленным именем Джузеппе Скагголи сообщил журналистам о якобы открытии банка спермы известных людей, который похитили грабители и требуют за него выкуп. В розыгрыш поверили, в частности, журналы Record World и Ms Magazine.

А в 1977 году представители СМИ получили приглашение на последний день работы некоего Джозефа Бакса – человека, который чистил брокерам обувь на Уолл-стрит. Он якобы слушал разговоры игроков на бирже и благодаря этому безумно разбогател. В последний рабочий день он чистил обувь всем желающим по пять долларов (стандартная цена этой услуги в то время стоила 25 центов) и давал советы, какие акции стоит покупать. Догадаетесь, кто играл Джозефа Бакса?

На этот раз журналисты не купились на пранк Скеггса, чего не скажешь о простых людях. Они ставали в очередь, которую сначала организовали друзья Джои, желая получить финансовые советы.

Скеггсу 73 года. Он до сих пор занимается пранками?

Да, он продолжает свои выходки в США и по сей день, став настоящим гуру пранка и акционизма. По его словам, своими действиями он хочет акцентировать внимание на погоне журналистов за сенсациями, из-за чего они не проверяют информацию, часто врут и вообще мало сообщают о действительно важных вещах.



"Мои ранние работы были заявлениями против хайпа, лицемерия и злоупотреблений властью. Они были конфронтационными, иногда юмористическими, но всегда провокационными. Это началось, конечно, задолго до появления соцсетей. В течение многих лет мое мнение не ослабло. Я считаю, что нам постоянно лгут со стороны правительства, представителей бизнеса, религий и самих СМИ, каждый из которых создает новости для своих целей", – рассказал Скеггс в комментарии для "Украинской правды".

Пранкер заверил, что его главная цель – показать людям, насколько они уязвимы перед дезинформацией и насколько важно критически мыслить. Поэтому после пранка он всегда раскрывает правду и о намерениях, с которыми его задумывал.

"Меня интересует не момент "тебя поймали". А момент, когда люди понимают, что они повелись на то, что не соответствует действительности", – добавил он.

Больше про Скеггса, его акции и философию можно узнать в фильмах "Искусство пранка" и "Аферы, схемы и негодяи".

Но сейчас пранки больше ассоциируются с политикой, чем с медиа ...

Начиная с 1990-х высмеивание определенных общественных проблем изменилось на шутки в отношении конкретных персон. Чтобы получить как можно большую огласку, пранкеры выбирали своими жертвами известных людей, чаще всего политиков.

Например, в 1995 году британской королеве Елизавете II позвонил якобы премьер-министр Канады Жан Кретьен и попросил ее записать спич в поддержку единства Канады перед референдумом в Квебеке. Впоследствии оказалось, что в Букингемский дворец звонил канадский комедийный актер Пьер Брассард.

В 2003 году американская радиостанция Radio El Zol разыграла сначала президента Венесуэлы Уго Чавеса, позвонив ему от имени Фиделя Кастро, а затем сделала звонок в обратном направлении. Пранк настолько разозлил кубинского лидера, что он нецензурно выругался в прямом эфире.

Все эти пранки достаточно "травоядные". Когда начались нынешние провокационные розыгрыши?

Это произошло с ростом популярности социальных сетей и одновременным осознанием недобросовестными "журналистами", что с помощью пранков можно получить сенсационную информацию, которая иным способом недоступна.

Некоторые пранкеры идут еще дальше и после записи розыгрыша монтируют его таким образом, чтобы передергивать факты в заявлениях своих жертв. Распространение этих новостей, как правило, с резонансной цитатой в заголовке в социальных сетях, и стало одним из факторов появления эпохи пост-правды и fake news.

К примеру, в ноябре 2016 российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) опубликовал запись разговора, на котором он, представившись тогдашним президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым, пообщался с Петром Порошенко.

Некоторые пранкеры идут еще дальше и после записи розыгрыша монтируют его таким образом, чтобы передергивать факты в заявлениях своих жертв.

Позже пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко заявил, что аудио смонтировали.



"То, что они обнародовали – смонтированная копия, где полностью вырезаны обвинения России в оккупации части Украины и нежелании выводить свои войска с нашей земли, любое упоминание Путина и невыполнения им взятых на себя обязательств по Минским договоренностям...",- сказал он.

Вован и его напарник Алексей Столяров (Лексус) в свое время звонили Ринату Ахметову, Степану Полтораку, Никки Хейли, Душко Марковичу, Реджепу Эрдогану, Игорю Коломойскому, Джону Маккейну, Йенсу Столтенбергу, Виталию Кличко, Элтону Джону, Александру Лукашенко, Михеилу Саакашвили и многим другим.

Часто "жертвы" Вована и Лексуса обвиняют их в работе на ФСБ.

То есть пранк уже стал инструментом гибридной войны, а пранкеры могут дискредитировать целые страны?

Да, по крайней мере они пытаются.

О попытках российских пранкеров негативно повлиять на имидж Украины в Соединенных Штатах рассказывал посол Валерий Чалый. Недавно чиновникам семи штатов США позвонили якобы от имени официальных лиц Украины. А американским чиновникам поступали электронные письма от "правительства Украины".

Перед этим пранкеры от имени Чалого прислали запросы на телефонный разговор почти всем американским губернаторам и часть из них согласилась поговорить с человеком, который выдавал себя за украинского посла.

"Этот человек говорит, что есть два основания для разговора. Одна – экономическое сотрудничество и туризм, и вторая тема – по Голодомору. После вступления и общих фраз об экономике обращается [к губернатору], мол, помните, я вас просил [о признании Голодомора геноцидом на уровне штата]? Так вот, сейчас не время, давайте перенесем",- рассказал Валерий Чалый, назвав организаторами фейковых переговоров "хорошо известных российских пранкеров".

По мнению посла, пранкеры ставят перед собой три цели:

осложнить работу посольства, отвлечь от "достижения важных для двусторонних отношений задач Украины и Америки".

Сделать токсичным и по возможности навредить имиджу Украины, посла и посольства.

Получить как можно больше информации, в том числе чувствительного характера, и возможно повлиять на политическое решение.

На заявление украинского посла уже отреагировал российский пранкер Алексей Столяров (Лексус).

"Coming soon ... :) Это, пожалуй лучший анонс! Записей ещё нет, а к ним уже подогревают интерес!" – написал он на своей странице в Facebook.

А в Украине есть известные пранкеры?

Да. Например, в марте 2018 года вы должны были слышать о Никите Кувикове, более известном как Евгений Вольнов. Он записал ряд пранков относительно событий вокруг пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово.

Следственный комитет России обвинил Вольнова в распространении информации о 300 погибших во время пожара, когда официально сообщалось о 64 жертвах.

Дошло даже до того, что в отношении украинского пранкера возбудили уголовное дело из-за "Возбуждения ненависти либо вражды", заочно арестовали и объявили в международный розыск. Вольнову грозил штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей (от 137 до 228 тысяч грн) или лишение свободы на срок до пяти лет. Правда, в Генпрокуратуре Украины заявили, что не выдадут Вольнова России.

Сам пранкер объяснил свои действия местью России за боевые действия на Донбассе: "Уже четвертый год россияне убивают украинцев практически каждый день. Я не считаю, что граждане страны, которая творит такое, заслуживают какого-то сожаления".

В разговоре с "Украинской правдой" Вольнов объяснил, что готов зайти значительно дальше.



"Если бы у меня была возможность позвонить куда-то и это повлекло какие-то катаклизмы в России, возможно, даже ужасные для рядовых граждан, я бы это сделал. Потому что ситуация уже давно вышла из-под контроля и я считаю, что с той стороны есть какое-то количество людей, которые это понимают, но ответственность на них также лежит. Нельзя сказать, что виноваты только Путин, его друзья и те, кто поехал в Украину", – сказал он.

То есть пранки могут обернуться проблемами с законом?

Да, и не только в российской системе правоохранительных координат. Отдельной статьи о наказаниях за телефонные розыгрыши в украинских нормативных актах нет, но в соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях пранки можно квалифицировать как нарушение статьи 173 "Мелкое хулиганство", то есть "оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан".

Наказание за это правонарушение может быть разным: как наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 119 грн), общественные или исправительные работы, так и административный арест на срок до пятнадцати суток.

Хотя безусловно каждый пранк надо рассматривать отдельно, ведь был минимум один случай в мировой истории, когда телефонный розыгрыш закончился самоубийством жертвы пранка. А это уже уголовное преступление.

Кто-то действительно совершил самоубийство после пранка?

К сожалению, да.

4 декабря 2012 года, когда стало известно о беременности и госпитализации герцогини Кембриджской Кейт, в лондонскую больницу имени короля Эдуарда VII позвонили диджеи австралийской радиостанции 2Day FM Мел Грейг и Майкл Крисчен.

Они представились королевой Елизаветой II и ее мужем принцем Филиппом и поговорили с медсестрой Жасинтой Салданой. Она не заметила обмана и соединила "королевских особ" с дежурной медсестрой в палате Кейт, которая рассказала информацию о состоянии здоровья герцогини.

После этого возник скандал. Представители больницы осудили пранк, назвав его "глупым", и извинились перед королевской семьей.

8 декабря 2012 года Жасинту нашли мертвой в общежитии в центре Лондона. Полиция сообщила, что медсестра повесилась, предварительно порезав себе запястья. Также были найдены три предсмертные записки женщины, в которых она объяснила причину самоубийства.

Это произошло из-за самого пранка и травли со стороны коллег после произошедшего. Полиция же назвала смерть Жасинты "необъяснимой".

Расследование британских правоохранителей относительно радиодиджеев продолжалось до февраля 2013 года. В итоге прокуроры решили не выдвигать против них обвинений, поскольку "их телефонный звонок изначально задумывался, как пранк, который не несет вреда".

Правда, их совместное радиошоу Hot30 Countdown, в эфире которого и состоялся злополучный пранк, закрыли. Владельцы 2Day FM заплатили семье Салданы (у нее остались муж и двое детей) 525 тысяч австралийских долларов.

То есть пранки уже приводят к самоубийствам и влияют на имидж стран. Что дальше?

Пранки продолжают набирать популярность и это продолжается не первый год.

В частности, в 2013 году YouTube посчитал, что ролики из топ-10 каналов с пранками на видеохостинге суммарно имели 3,5 миллиардов просмотров. Уже в 2016 году компания по анализу видео в интернете Tubular Labs зафиксировала,что за год видео с розыгрышами посмотрели более 7 миллиардов раз.

Учитывая большой спрос на пранки, их авторы часто прибегают к жестоким способам и идеям, чтобы шокировать зрителя. Например, к инсценировке нападения исламистов.

Последний такой случай произошел 13 ноября в Филадельфии. Там в заведение "Terakawa Ramen" забежал парень в запятнанной кровью футболке, которого якобы преследовал террорист-исламист. Местная полиция шутку не оценила и теперь разыскивает мужчин с видео.

Но даже в США законодательная база для наказаний пранкеров работает только в отдельных случаях. Так, в Штатах можно понести ответственность за телефонный розыгрыш одной из служб экстренной помощи, другие случаи может защищать Первая поправка к Конституции США, которая гарантирует свободу выражения мнений.

В свою очередь, в Австралии пранк 2Day FM расследовали только как нарушение нормы закона о том, что записанный звонок нельзя публично транслировать без согласия другой стороны.

Такая законодательная неопределенность и востребованность пранков свидетельствует об одном – в ближайшем будущем розыгрыши будут продолжаться.

"Пранк – это social engineering, который используют с давних времен в самых разных сферах деятельности. Мы видим, что Кремль использует его на полную и ничего его не останавливает, поэтому использование пранков как оружия мы еще точно увидим в будущем. Думаю, всеми сторонами. Я не думаю, что это какой-то "низкий" метод, это – элемент войны, высокоточное оружие", – сказал "УП" Вольнов.

В свою очередь, Скеггс связывает будущее пранка с развитием технологий.

"Искусство всегда будет развиваться вместе с технологиями. То же самое можно сказать и об информационной войне. С Интернетом ложь стала вездесущей. Лаборатории фейковых новостей качают пропаганду и дезинформацию через социальные сети", – отметил он "УП".

В результате, по мнению "отца" пранка, людям стало чрезвычайно сложно отличать правду.

"Медиаграмотность и независимый критический анализ всегда были важны, но сегодня это еще более важно, поскольку мир заполнен ложью и лжецами, которые не заинтересованы в изменении восприятия и осведомленности на конструктивный лад", – подытожил Скеггс.

Александр Иванческул, для УП