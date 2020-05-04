4 мая. No time to die: Украина продолжает карантин, но смягчает, США ссорится с Китаем, Лукашенко зовет на парад

Официальные данные, актуальные на 14:30 4 мая

Украина на карантине 54-ый день.

Правительство продлило карантин в третий раз – до 22 мая.

Впрочем с 11 мая начнутся существенные ослабления. Для посещений откроют парки, скверы и зоны отдыха. Заработают магазины непродовольственных товаров.

Рестораны и кафе смогут открыть летние площадки, в общем заведения получат возможность работать на вынос.

Парикмахерские и салоны красоты возобновят работу, если выполнят требования Минздрава.

Музеи, библиотеки, стоматологи, адвокаты, сервисы бытовой техники и другие смогут работать "при определенных условиях".

Вероятно, с 5 мая в Украине возобновят плановые операции, которые являются жизненно необходимыми. Перед этим пациент будет проходить ПЦР-тестирование.

В Украине стартовала 5 неделя Всеукраинской школы онлайн для 5-11 классов и вторая неделя для 1-4 классов.

Украина. Более 12 тысяч больных

МОЗ выстраивает стратегию использования ИФА-тестов, которые выявляют, переболел ли человек болезнью, вызванной коронавирусной инфекцией.

5 мая ее будут обсуждать специалисты, которые должны определить, кому именно в Украине делать ИФА-тесты, с какой целью и чего именно этим тестированием хотят достичь, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

12 331 установлен случай, из них 2 387 медработников и 855 детей

установлен случай, из них медработников и детей 1 619 человек выздоровели

человек выздоровели 303 летальных случая

летальных случая сделано 134 592 ПЦР-теста, часть из них – повторные.

Больше всего больных имеют Черновицкая область – 1 887 и Киев – 1 535.

К тысячи инфицированных приближаются Ивано-Франковская, Киевская и Тернопольская области.

После однодневного лидерства Одессы по количеству суточных случаев наибольший суточный прирост зарегистрировали в Черновицкой, Киевской и Львовской областях.

За прошедшие сутки:

418 установленных больных

установленных больных 15 летальных случаев

летальных случаев 72 человек выздоровели

человек выздоровели 97 человек госпитализировали

После скачка суточных больных 2 мая (550 больных) их количество снижается второй день подряд.

Ситуация с COVID-19 в Вооруженных силах: 83 случая инфицирования с начала эпидемии, 2 из которых за прошедшие сутки. Активных больных – 48, выздоровели – 33 человек, двое погибли.

На фронте ни одного больного с начала эпидемии.

Что происходило в регионах:

Черкассы . ОГА подготовила иск в городской исполком, который решил ослабить карантин для части бизнеса с 1 мая. Против ослабления выступила и главный государственный санитарный врач области, которая убеждает – решение исполкома может осложнить ситуацию. Всего в области более 300 инфицированных коронавирусом.

. ОГА подготовила иск в городской исполком, который решил ослабить карантин для части бизнеса с 1 мая. Против ослабления выступила и главный государственный санитарный врач области, которая убеждает – решение исполкома может осложнить ситуацию. Всего в области более 300 инфицированных коронавирусом. Киев . Под Офис президента вслед за рестораторами пришли другие представители малого и среднего бизнеса с лозунгом #SaveФОП (сохраните ФОПы). Митингующие требовали позволить им работать.

. Под Офис президента вслед за рестораторами пришли другие представители малого и среднего бизнеса с лозунгом #SaveФОП (сохраните ФОПы). Митингующие требовали позволить им работать. Львовщина . Село Давыдов, которое с 29 апреля на карантине, открывают на въезд и выезд для частного транспорта. В населенном пункте 23 больных.

. Село Давыдов, которое с 29 апреля на карантине, открывают на въезд и выезд для частного транспорта. В населенном пункте 23 больных. Запорожье. Уже во втором общежитии города обнаружили коронавирус. Пока известно об одной больной, ее госпитализировали. 45 человек, проживающих на одном этаже с женщиной, останутся на самоизоляции. У здания установили пост полиции.

Ситуация на временно оккупированных территориях, по данным оккупантов: в Крыму 111 больных (в Севастополе 89), в оккупированных районах Донецкой области – 128, Луганской – 144.

За динамикой изменения количества больных в Украине и в каждой области следите на картах и ​​графиках "Украинской правды".

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Тищенко обещает отработать нарушения "Велюра"

Депутат от "Слуги народа" Николаю Тищенко, в ресторане которого продолжают "принимать особых гостей" в карантин, заявил, что готов заплатить штраф за свое заведение, если оно действительно работал с нарушением закона.

"Если нарушения были зафиксированы, директор ресторана оплатит штраф в эту же секунду! И я лично это проконтролирую.

Со своей стороны, я – Николай Тищенко как гражданин Украины своими руками буду готовить обеды для киевских врачей до окончания карантина", – заявил депутат.

День Львова для медиков

Во Львове, где празднование дня города перенесли из-за карантина, сам день посвятили медикам. На скульптуры всех 4 фонтанов на площади Рынок и львов возле горсовета надели маски с надписью "Спасибо врачам" и символические медхалаты.

Король и королева, которые традиционно приехали на площадь на лошадях, также поблагодарили медиков. Флаг города возле Ратуши поднял хирург Львовской больницы скорой помощи Игнат Герич.

Мир. Рекордно низкая смертность

Во всем мире COVID-19 заболело уже более 3,5 млн человек.

В течение суток количество заболевших возросло примерно на 79 тысяч (накануне – 83 тысяч). Количество новых случаев уменьшается третьи сутки подряд.

Погибло 3,6 тысячи (накануне – 5,1). Количество погибших уменьшается четвертые сутки подряд.

Больше всего больных в сутки появилось в США, России, Великобритании. Россия уже 12 дней подряд входит в тройку лидеров по суточному количеству больных. Количество больных в РФ приближается к 135 тысячам.

Лидерами по суточной смертности стали США, Великобритания и Бразилия. Хотя в каждой из этих трех стран показатели смертности упали по сравнению с предыдущим днем.

Рекордно низкое количество летальных случаев также наблюдается в Италии, Испании, Франции.

Война за правду между США и Китаем

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что "есть значительное количество доказательств", что коронавирус появился в китайской лаборатории.

При этом, когда чиновнику напомнили о выводах американских спецслужб относительно нерукотворности болезни, он сказал, что нет оснований считать это ошибкой.

СМИ, ссылаясь на собственных собеседников во власти, продолжают утверждать, что Министерство внутренней безопасности США выпускало отчет, в котором говорилось об умалении Китаем серьезности вируса.

Среди прочего, власти Китая в январе сократили экспорт и увеличили импорт медицинских товаров, но попытались скрыть это.

По данным Reuters, администрация Дональда Трампа хочет разорвать глобальные цепи поставок из Китая, подтолкнув компании к выводу производства из Китая. На это давно были нацелены некоторые советники президента, и теперь пришло их время.

"Этот момент – идеальный шторм. Пандемия кристаллизует все опасения, которые люди испытывают по поводу ведения бизнеса с Китаем", – сказал журналистам высокопоставленный американский чиновник.

В свою очередь, Китай продолжает отвергать обвинения, называет это "пропагандистской войной" и предъявляет США собственные претензии.

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Официальное информагентство "Синьхуа" опубликовало материал с обвинениями в сторону Вашингтона. Мол, Штаты реагировали на пандемию очень медленно, и это привело к ухудшению ситуации в других странах.

Американцам упрекнули и отдельной подборкой фотографий из Вашингтона, где с потеплением люди пошли гулять в парки.

В китайских новостях о коронавирус немалое внимание уделяют тому, как сплоченно и ответственно страна реагировала на вспышку и как теперь помогает другим бороться с эпидемией.

Коронооппозиция во власти: парад на 9 мая и народная медицина

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что что не может отменить военный парад 9 мая, поскольку "тысячи и тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие состоялось". Он ждет на праздник российских политиков.

Лукашенко говорит, что стране нужно "напряженно выдержать до начала лета", но "с божьей помощью" она "как-то справится". Беларусь официально сообщила о более 16,7 тысячах больных и 99 умерших. Карантин там не объявлен.

Несмотря на то, что до сих пор не существует подтвержденных медикаментов от коронавируса, президент Танзании отправил на Мадагаскар самолет за травяным раствором, разрекламированным как "лекарство" от COVID-19. Напиток делают из того же растения, что и препарат для лечения малярии.

В то же время, в социальных сетях в Танзании распространяют видеозаписи ночных захоронений, которые порождают сомнения в действиях власти. Страна не объявила строгий карантин, хотя массовые собрания были запрещены. Но тайные захоронения подпитывают слухи о скрытом настоящем масштабе инфекций. Официально Танзания сообщила о 480 больных и 16 умерших в целом.

Makaburi ya Njiro, Arusha, usiku huu. Poleni wafiwa! pic.twitter.com/j4HUMp8rpw — Ansbert Ngurumo (@ngurumo) April 28, 2020

Карантинное "потепление" от Италии до Новой Зеландии

Лидеры Новой Зеландии и Австралии, по данным СМИ, обсуждают возможное создание "пузыря путешествий" между двумя странами – разрешение на двусторонние поездки.

Эти два государства в последнее время замедлили распространение коронавируса до уровней, значительно более низких, чем показатели США и стран Европы. Оба правительства связывают свой успех с карантином и большим количеством тестов. Однако в понедельник Австралия сообщила о 26 новых случаях – это самый большой ежедневный скачок через две недели.

В эти выходные испанцы наконец смогли выйти просто на прогулку и понежиться на солнце. Смягчением карантина также наслаждались австралийцы, которым позволили навестить друг друга и выйти на барбекю, держа дистанцию.

Италия отменяет жесткий карантин, который действовал почти два месяца. Польша за полтора месяца открывает ТРЦ и гостиницы. Первый этап смягчения начался в Бельгии.

Однако жизнь на карантине все еще продолжается. Французский спортсмен вместе с двумя другими рекордсменами устроили соревнования по прыжкам в высоту прямо у себя во дворе и транслировали его в прямом эфире.

Голливудские звезды устроили женские бои онлайн. "Золотая Дзига" нашла своих героев

Из-за пандемии впервые в истории церемония вручения IV Национальной кинопремии "Золотая Дзига" прошла онлайн.

Лучшим фильмом 2019 стала лента "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича. Ирма Витовская-Ванца, которые сыграла в "Мои мысли тихие", победила в номинации "Лучшая женская роль".

"Лучшая мужская роль" досталась Ахтему Сеитаблаев за игру в фильме "Домой". Режиссер "Домой" Нариман Алиев признан лучшим режиссером 2019-го года.

С полным списком победителей можно ознакомиться здесь.

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Режиссер Артем Троицкий и "Украинская правда" продолжают объединительную художественную акцию #TogetherAtTheSameTime.

Под музыку "ДахаБраха" люди со всего мира в прямом эфире одновременно делают одинаковые вещи.

В карантинном флэшмобе уже успели принять участие граждане 14 стран, в частности, Украины, Германии, Франции, Швейцарии, Гондураса, США и Танзании.

Зои Белл, каскадерша из Новой Зеландии, которая работала дублером Умы Турман во время съемок "Убить Билла", заскучала на карантине и запустила онлайн челлендж Boss Bitch Fight Challenge среди голливудских звезд.

Зои начала виртуальный бой, в котором приняли участие Скарлетт Йоханссон, Марго Робби, Холли Берри, Камерон Диас и другие. На смонтированном видео, в частности, видно, как Холли Берри после виртуального удара падает в бассейн, а Йоханссон – в багажник авто.