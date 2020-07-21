Луцький терорист кинув з автобуса вибухівку й обстріляв дрон СБУ

Зловмисник, який утримував заручників в автобусі в Луцьку, кілька разів вистрілив по безпілотнику, який використовують співробітники СБУ, потім викинув з автобуса предмет, який вибухнув.

Джерело: заступник голови МВС Антон Геращенко в коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Геращенка: "На місці події співробітники СБУ використовують безпілотний літальний апарат. Зловмисник здійснив в його сторону кілька пострілів, після чого з автобуса викинув невстановлений предмет, який вибухнув. Ніхто не постраждав".

Деталі: Геращенко вважає, що це був вибуховий пакет.

Тим часом правоохоронці попросили мешканців будинків в Луцьку, вікна яких виходять на площу, де стоїть автобус із заручниками, тимчасово покинути свої квартири.

Прохання пояснюють тим, що у терориста є вогнепальна зброя і він може стріляти по вікнах.

Геращенко в коментарі каналу "Україна 24" розповів, що в автобусі є 2 вагітні жінки. Терорист не дає змоги передати в автобус воду та їжу.

Крім того, заступник глави МВС сказав, що іншу вибухівку, про яку казав раніше терорист, яка може бути в людному місці в Луцьку, досі не знайшли. Пошуки продовжують.

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