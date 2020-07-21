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Луцький терорист кинув з автобуса вибухівку й обстріляв дрон СБУ

Вівторок, 21 липня 2020, 17:41
фото: суспільне

Зловмисник, який утримував заручників в автобусі в Луцьку, кілька разів вистрілив по безпілотнику, який використовують співробітники СБУ, потім викинув з автобуса предмет, який вибухнув.

Джерело: заступник голови МВС Антон Геращенко в коментарі "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Геращенка: "На місці події співробітники СБУ використовують безпілотний літальний апарат. Зловмисник здійснив в його сторону кілька пострілів, після чого з автобуса викинув невстановлений предмет, який вибухнув. Ніхто не постраждав".

Деталі: Геращенко вважає, що це був вибуховий пакет.

Тим часом правоохоронці попросили мешканців будинків в Луцьку, вікна яких виходять на площу, де стоїть автобус із заручниками, тимчасово покинути свої квартири.

Прохання пояснюють тим, що у терориста є вогнепальна зброя і він може стріляти по вікнах.

Геращенко в коментарі каналу "Україна 24" розповів, що в автобусі є 2 вагітні жінки. Терорист не дає змоги передати в автобус воду та їжу.

Крім того, заступник глави МВС сказав, що іншу вибухівку, про яку казав раніше терорист, яка може бути в людному місці в Луцьку, досі не знайшли. Пошуки продовжують.

Передісторія:

  • Вранці 21 липня у центрі Луцька озброєний чоловік забарикадувався з заручниками в автобусі Берестечко – Краснилівка. Він висунув ідеологічні вимоги до політиків, чиновників і суддів.
  • Він зателефонував до поліції о 9:25 і представився Максимом Плохим. Волинські журналісти з’ясували, що справжнє ім’я терориста – Максим Кривош.
  • В інтернеті за авторством Максима Плохого є книга "Філософія Злочинця", яка описує перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя. За словами Плохого, єдине, чого він не може, – це "не бути злочинцем", тож виправити його неможливо.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що над звільненням громадян, працюють професіонали, а з озброєним чоловіком ведуться переговори.

Теми: ЛуцьктероризмМВСГеращенко


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