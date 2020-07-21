У луцького терориста були спільники – Аваков
Вівторок, 21 липня 2020, 22:22
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков каже, що у терориста, який захопив автобус у Луцьку, були спільники.
Джерело: "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова: "Його спільники затримані, один із них в Харкові, там знайдені патрони, вибухівку".
Деталі: Аваков охарактеризував терориста як "неврівноважену людину, він намалював собі світ, придумав помсту світу".
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Передісторія:
- Вранці 21 липня у центрі Луцька озброєний чоловік забарикадувався з заручниками в автобусі Берестечко – Краснилівка. Він висунув ідеологічні вимоги до політиків, чиновників і суддів.
- Він зателефонував до поліції о 9:25 і представився Максимом Плохим. Волинські журналісти з’ясували, що справжнє ім’я терориста – Максим Кривош.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що над звільненням громадян, працюють професіонали, а з озброєним чоловіком ведуться переговори.
- Увечері Зеленський записав відео, яке вимагав чоловік.
- Спочатку поліція звільнила трьох заручників, яких тримав в автобусі луцький терорист.
- Після 21:40 терориста затримали. Після затримання відео зникло зі сторінки глави держави.