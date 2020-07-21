У луцького терориста були спільники – Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков каже, що у терориста, який захопив автобус у Луцьку, були спільники.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Його спільники затримані, один із них в Харкові, там знайдені патрони, вибухівку".

Деталі: Аваков охарактеризував терориста як "неврівноважену людину, він намалював собі світ, придумав помсту світу".

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