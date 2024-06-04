Офисные рокировки. Куда исчезают люди Ермака?

З переліку радників Офісу президента та його глави зникли 16 осіб, які були там ще минулого року. В команді президента Володимира Зеленського з осені 2023 року кількість позаштатних радників зменшилася вдвічі, а посада першого помічника президента стала вакантною.

Ба більше, зникли посади радника Офісу президента та радника заступників керівника Офісу президента. Натомість офіційну інформацію про позаштатних радників Андрія Єрмака в ОП вирішили приховати.

Та після уточнюючого запиту Руху ЧЕСНО інформація про цих діячів все ж знайшлася. В ОП вирішили не заперечувати роботу Михайла Подоляка, Сергія Лещенка та Дарії Зарівни, які ведуть дуже активну публічну діяльність від імені ОП.

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Як в Офісі президента намагаються приховати перелік діячів і надають кардинально різні відповіді на запити громадськості та чому перелік радників і заступників ОП зменшився, читайте в матеріалі Руху ЧЕСНО.

Наразі Офіс президента все більше набуває рис окремої гілки влади, яка впливає на державну політику різних рівнів. Водночас обов'язок оприлюднювати біографії діячів ОП, підстави їхнього призначення та перелік повноважень Положення про ОП не визначає.

Ця невизначеність є дуже зручною, адже дозволяє керівництву ОПУ пояснювати закритість Офісу формальною відсутністю тих чи інших посад або обов'язків. Тому на всі запитання про статус і повноваження діячів офіційне пояснення просте: таких посад – а отже, і людей на посадах – не передбачено.

Джерело: відповідь ОП від 16 квітня

Така відповідь суперечить інформації, яка була відома раніше. Тому Рух ЧЕСНО надіслав повторний запит, щоб дізнатися про кожного діяча ОП та посади окремо. Цього разу дані вдалося отримати.

Джерело: відповідь ОП від 20 травня

Такі кардинально протилежні відповіді дивують. Щоб дізнатися, чи справді раніше відомі позаштатні радники втратили посади, ми запитали про статус кожного діяча поіменно. У відповідь на повторний запит вдалося отримати підтвердження, що такі люди досі працюють в ОП та обіймають посади, які в попередній відповіді на запит ОП назвали "відсутніми".

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Тобто якщо "відсутні" посади в ОП отримають нові діячі, дізнатися про це навряд чи вдасться. Якщо ситуація з відкритістю роботи Офісу президента не покращиться, дізнатися, хто має доступ до даних та може впливати на роботу ОП, буде можливо лише за бажання таких діячів.

Примітно, що найактивнішу публічну діяльність від імені Офісу президента ведуть саме позаштатні радники, а отже, незрозумілим є навіть характер взаємодії цих осіб та ОП. Такі посади, зокрема, обіймають Михайло Подоляк, Сергій Лещенко та Дарія Зарівна.

Джерело: відповідь ОП від 20 травня

Наприклад, Михайло Подоляк активно коментує нові правила мобілізації та ледь не щодня з'являється в ефірах, де його титрують саме як радника керівника Офісу президента.

На офіційному каналі Офісу в YouTube Сергій Лещенко проводить брифінги також як радник керівника ОП.

Схожа ситуація і з Дарією Зарівною, яка дуже часто згадується в публікаціях на сайті Офісу президента та була присутня на деяких зустрічах із міжнародними партнерами та українськими посадовцями.

Щоб дізнатися більше про взаємодію позаштатних радників з ОП, ми звернулися по коментарі до них самих. Сергій Лещенко у відповіді Руху ЧЕСНО пояснив, що є радником глави Офісу президента з березня 2022 року і ця діяльність є неоплачуваною:

"Позаштатний радник не має посадових обов'язків у значенні державної служби. Якщо говорити спрощено, то позаштатний радник, у моєму розумінні, виконує завдання та виступає з ініціативами перед особою, яка залучила його на таку роль.

Окрім розвінчування російських фейків, я стояв біля витоків і є членом проєкту "Міжнародна експертна група Єрмака – Макфола" щодо санкцій. Також я є учасником проєкту "Партнери оборони", який націлений на адресну допомогу конкретній бригаді або іншому підрозділу Сил оборони".

Натомість Дарія Зарівна спочатку погодилась прокоментувати Руху ЧЕСНО свою діяльність в Офісі президента, проте пізніше перестала відповідати.

Михайло Подоляк взагалі проігнорував дзвінки та звернення.

Штат керівника ОП Андрія Єрмака значно зменшився, якщо порівнювати з даними, які Рух ЧЕСНО отримав торік у жовтні. Тепер перелік став значно коротшим, адже у відповіді зазначено, що посади радника заступника керівника Офісу президента та радника Офісу президента відсутні.

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Справді, в тексті Положення про Офіс президента не передбачено таких посад. В офіційній відповіді ОП на запит Руху ЧЕСНО буквально цитують згадані вище тези про відсутність посад, уникаючи при цьому відповіді на запитання про статус осіб, які виступають від імені Офісу.

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Та все ж фактично такі радники існують і їхній перелік нам вдалося отримати у відповідь на повторний запит. Виявилося, що частина з раніше відомих осіб наразі "увільнена" з посад.

"Увільненими" нині є троє радників ОП, всі вони раніше були позаштатними. Що саме означає "увільнення" в розумінні Офісу президента та чому такі зміни відбулися, в тексті відповіді не повідомляється. Законодавчо увільнення від роботи (посади) – це тимчасове припинення виконання працівником трудових обов'язків зі збереженням місця роботи, посади і середнього заробітку. Тому питання щодо реального статусу цих осіб в ОП залишається відкритим.

Без посад або тимчасово без них лишились також сім радників заступників керівника ОП. Зокрема Олександр Жужа, який раніше був військово-морським аташе посольства України в Росії – він також відомий через скандальне висловлювання про українців.

Увільненим у відповіді на запит називають і ексзаступника міського голови Маріуполя Олександра Кочуріна, якого журналісти пов'язують зі зловживаннями в тендерах на відбудову. В коментарі розслідувачам він так і не зміг пояснити, яким чином компанія з Маріуполя потрапила на будівельний ринок Київщини і чому саме з нею уклали стільки прямих (без конкурсів) договорів. Водночас інша фігурантка цього розслідування Еліна Ельянова досі перебуває на посаді радниці Андрія Єрмака.

В перелік увільнених потрапив і Юрій Богуцький. Єдиною інформацією у відкритому доступі про особу з таким іменем були дані про померлого в 2019 році міністра культури і туризму часів президентства Леоніда Кучми та Віктора Ющенка, колишнього радника президентів Віктора Януковича та Петра Порошенка. Проте навіть у відповідь на повторний запит в ОП повідомили лише, що мова йде про іншого Богуцького. Жодної додаткової інформації не надали, зазначивши, що біографічна довідка радника містить персональні дані, які, своєю чергою, можуть бути передані лише за згодою суб'єкта персональних даних.

Скоротився і перелік радників керівника ОП: увільнено шість позаштатних радників, а із семи штатних радників наразі залишилося лише троє. Жодних пояснень щодо таких змін у штаті або щодо причини звільнення у відкритому доступі немає.

Серед позаштатних радників, що наразі увільнені з посади, більшість маловідомі, однак загальна інформація про них у відкритому доступі наявна. Зокрема в перелік потрапили: Руслан Магомедов, що обіймає посаду голови Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; Адомас Аудіцкас, який був членом наглядової ради АТ "Укрзалізниця"; Юлія Сінькевич, яка була генпродюсеркою Одеського міжнародного кінофестивалю та співзасновницею Української кіноакадемії.

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Більше ніж удвічі зменшився і перелік штатних радників Андрія Єрмака. Без посад лишились Олександр Козенко, Андрій Гота, Вадим Голомазов та Катерина Чабанова. Інформації про цих людей у публічному доступі вкрай мало.

Змінився і перелік заступників Андрія Єрмака. Із нього зникли Олексій Дніпров та Андрій Смирнов, їхні посади обійняли Ірина Мудра та Олена Ковальська. Звільнили з ОП і Андрія Сибігу, який займався питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства. Проте одночасно зі звільненням він отримав посаду першого заступника міністра закордонних справ України. Фактично між Офісом президента та МЗС відбувся кадровий обмін, адже замість Сибіги посаду заступника отримав Микола Точицький.

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Попри усі кадрові зміни, на посадах досі залишаються Олег Татаров і Ростислав Шурма, звільнити яких неодноразово вимагала громадськість.

У команді президента Володимира Зеленського наразі залишилось лише три радники, чотири радники-уповноважені, три представники в держінституціях та прессекретар.

Так, із часу попередньої публікації з посад радників були звільнені Сергій Трофімов, Олег Устенко та Михайло Радуцький. В ОП їхнє звільнення пояснили "оптимізацією штату Офісу президента".

Звільнено і Сергія Шефіра, який від початку каденції Зеленського обіймав посаду його першого помічника. Жодної інформації про причину звільнення та результати його роботи за ці роки суспільство не отримало. Ця посада досі вакантна.

Звільнили і двох радників-уповноважених президента: Наталію Пушкарьову, яка працювала в напрямку волонтерської діяльності, та Альону Вербицьку, що обіймала посаду радниці-уповноваженої з питань забезпечення прав захисників України. В новій відповіді Офісу президента ці посади не згадані.

Водночас президент призначив нового представника у Верховній Раді на заміну звільненому Федору Веніславському. Наразі цю посаду обіймає інша депутатка від "Слуги народу" – Галина Михайлюк.

Попри кадрову "оптимізацію" в Офісі президента, про відкритість його діяльності наразі не йдеться. Жодного звітування про результати роботи або ж пояснення кадрових змін суспільство не отримало. Крім того, досить дивно, що ОП надає на запити кардинально різні відповіді, які фактично протирічать одна одній.

Можемо припустити, що це зумовлено відсутністю внутрішнього розуміння статусу діячів, які ведуть активну публічну діяльність від імені Офісу президента, але фактично не мають офіційного статусу та штатних відносин.

Відкритим залишається питання відповідальності для осіб, які можуть мати доступ до інформації та формування державної політики, а також використовують афіліацію з ОП для публічних заяв.

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Наприклад, ексрадник ОП Олексій Арестович досі використовує попередній статус у своїх заявах. Після звільнення з ОП він почав активно критикувати президента Зеленського. Зокрема порівнював його з диктатором і писав, що "шкода, яку завдає Україні Зеленський та його команда, стала більшою, ніж користь". Звучать і заклики до мирних переговорів з Росією. Як ми бачимо, статус ексрадника ОП дозволяє Арестовичу посилювати його тези та висловлювання.

Такий стан справ несе значні загрози, адже повноваження центрального державного органу можуть використовувати в своїх інтересах особи, відповідальність для яких не передбачена.

Натомість суспільство навіть не має можливості дізнатися, хто ці люди, та вчасно виявити зловживання й зупинити їх.

Вікторія Олійник, Віта Думанська, Рух ЧЕСНО, для УП