Похоже на то, что судьбу президентских выборов решит умение кандидатов манипулировать поведением друг-друга.

И пусть сейчас позиция Владимира Зеленского достаточно устойчива, но дебаты могут обернуться для него поражением.

А пока оба кандидата в президенты пытаются играть роль "сильного лидера", их жесты и мимика говорят о другом.

Дуэль кандидатов, или Хлеба и зрелищ!

Первый тур выборов позади, и на арене осталось всего два главных претендента на президентство.

Слово "арена" в данном случае подходит как нельзя лучше, ведь полностью отражает настроение и особенности нынешней избирательной кампании.

Хлеба и зрелищ требует современный избиратель, и политики готовы играть по этим правилам. Кто-то справляется лучше, кто-то пока чувствует себя аматором на большой сцене, но кому в итоге достанется главная роль – решать нам. Впрочем, чтобы сделать этот выбор, нужно понимать, что происходит за кулисами.

На сегодняшний день и Владимир Зеленский, и Петр Порошенко ведут активную борьбу за внимание аудитории. Методы у каждого свои и говорят они о нынешних кандидатах более красноречиво, чем их слова.

В частности, необычное заявление Владимира Зеленского стало серьезной заявкой на удержание интереса украинского избирателя вплоть до даты второго тура выборов.

Его видеообращение в формате "вызова" возбудило внимание и его поклонников, и противников. Пафосно и красиво брошенную перчатку Петр Порошенко принял: отличное начало сюжета.

Читая "между строк"

Анализируя само видеообращение, нужно отметить весьма структурированную речь Зеленского. Она не выходит за рамки условленного плана заявления, нет излишних оскорблений и нет провокаций, которые, явно, не стали бы для него преимуществом.

Движения рук, осанка и мимика кандидата говорят о его готовности выступить на дебатах и о том, что Зеленский владеет информацией, которая может больно ударить по уровню поддержки Порошенко во втором туре.

При этом Зеленский установил свои условия, что указывает на доминантную модель поведения и его устойчивое положение: "Я приймаю виклик. Ось мої умови".

Эта формулировка свидетельствует о том, что Зеленский понимает масштаб возможного словесного поединка и хочет заранее фрустрировать оппонента, выдвинув требования, при которых Порошенко не сможет ощущать себя комфортно и не сможет претендовать на главенствующую позицию.

Также требования Зеленского о сдаче анализов и о присутствии на дебатах "независимого" эксперта демонстрируют его потребность в ограничении свобод своего оппонента.

Исходя из невербальных сигналов, можно утверждать, что по факту Зеленский говорит следующее: мы будем вести сражение на поле дискуссии так, как я скажу, и там, где я этого пожелаю.

Такая модель поведения позволяет обескуражить и снизить агрессивную реакцию со стороны противника.

На 34-35 секундах видеообращения Зеленский выходит на стадион и мы можем заметить нетипичное для него телодвижение, которое впредь, на протяжении двух следующих видеороликов, не повторяется.

"Кандидати повинні обов'язково пройти медичну експертизу і довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів".

Произнося эти слова Владимир Зеленский держит руки, сложа вместе: одна рука будто пожимает другую.

Такое движение может указывать не легкий дискомфорт и тревогу, ведь оно помогает ему фиксировать мысль во время речи, чтобы не сбиться с толку в потоке эмоционального возбуждения.

Это также может означать, что Зеленский не очень верит в идею, которую озвучивает в этот момент, и сам не хочет проходить указанную процедуру.

Зе!манипуляции

Дальше мы слышим: "Країні потрібен здоровий президент".

Этими словами Владимир Зеленский явно намекает на заболевание Петра Порошенко. Как известно, действующий президент страдает от сахарного диабета.

Подчеркивая такие моменты, Зеленский пытается зафиксировать в сознании избирателя возможные недостатки своего оппонента и сыграть на контрасте как молодой, физически здоровый, а значит – перспективный политик.

Впрочем, это не единственная манипуляция со стороны команды Владимира Зеленского.

Например: "В знак поваги як мінімум до третини громадян України Ви повинні сказати, що дебати відбудуться не з маріонеткою...".

Эта манипуляция называется "апелляция к ценностям и качествам". Она провоцирует и не оставляет вариантов, ведь либо Порошенко признает статус Зеленского, либо он не уважает выбор большой части украинских граждан.

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Затем в видеообращении перечисляются негативные описания (клоун, ватник, малорос, быдло) и они противопоставляются статусу, который должен быть признан Порошенко: "...а з кандидатом в президенти України – Володимиром Зеленським".

Нужно отметить, что названные обращения оскорбительного характера в свете последних четырех лет являются триггером для большинства граждан Украины. Этой манипуляцией команда Зеленского вынуждает манифестировать его статус как не просто достойного соперника, но и будущего лидера государства.

К тому же, в своем обращении Зеленский использует фразу, которая не оставляет вариантов для маневра, ограничивая оппонента во временных рамках: "Даю Вам 24 години. Думайте".

Таким способом демонстрируется надменное отношение, которое многими избирателями было воспринято как модель поведения истинного лидера – уверенного в себе, понимающего всю серьезность ситуации и готового нести ответственность за свои слова.

Как президент учится ходить по воде

Что же в этих условиях остается делать Петру Порошенко?

Для Петра Алексеевича указанный "выпад" со стороны Зеленского не был ожидаем – это очевидно.

Несмотря на заметную обескураженность со стороны действующего президента, он выбрал единственно доступную, но при этом эффективную стратегию: отреагировал спокойно.

Не было агрессии и попыток спровоцировать Зеленского на контрвыпад, что, собственно, и позволило Петру Порошенко сохранить в этих условиях не только политическое лицо, но и мобилизовать своего избирателя.

Вместе с тем, уже сейчас мы видим весьма успешные попытки перехватить инициативу и установить свои правила "игры" во втором туре со стороны действующего президента.

В частности, его предложение о дате проведения дебатов 14-го, а не 19-го апреля, – непосредственное вмешательство в сферу "контроля" команды "Зе".

Таким заявлением Петр Алексеевич не только показал свою готовность как можно скорее приступить к публичному диалогу со своим оппонентом, что уже воспринято лояльной к нему аудиторией как проявление уверенности и спокойствия.

Он также заставил своего противника нервничать, ведь начал форсировать события, к чему Владимир Зеленский вряд ли был готов.

К тому же, на стороне действующего президента остается Центральная избирательная комиссия, которая настаивает, что, согласно закону, дебаты не могут происходить на стадионе.

По факту, это обстоятельство позволяет Петру Порошенко без вреда для собственного политического имиджа и образа "сильного лидера" вызвать Зеленского на дебаты на своих условиях: дескать, все должно происходить, согласно букве закона.

Если же оппонент не сможет отреагировать на подобный вызов корректно или просто откажется его принять, избиратели, вероятно, станут расценивать это как страх и слабость, что на бессознательном уровне снизит их симпатию к Зеленскому и сильно пошатнет его позицию в предвыборной гонке.

События нынешней кампании уже вошли в историю и продолжают динамично развиваться. Украинским избирателям пока остается лишь следить за ситуацией и делать выводы.

На этом – антракт.

Спартак Суббота, специально для УП

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