Конец эпохи новых лиц: возвращаемся в эпоху многовекторности

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Четверг, 05 марта 2020, 13:30
Алексей ГончаренкоОлексій Гончаренко
народный депутат Украины, член депутатской фракции партии "Европейская солидарность"

Прошу прощения, но опять перейду на личности.

Алексей Гончарук вторично побил национальный политический рекорд. Сначала – как самый молодой премьер в истории, теперь как самый короткий – 6 месяцев ему и его правительству отмерил политический хронометр и Владимир Зеленский.

Причины две – падение рейтинга правительства и самого Зеленского, а также личная обида президента на Гончарука за его слова из слитой в сеть аудиозаписи о некомпетентности главы государства.

Вместо окончания эпох бедности, вранья, кумовства и жадности, закончилась эпоха новых лиц. Подростки набедокурили и ищут взрослых, которые все исправят.

Но правительство Дениса Шмыгаля не сможет это сделать.

И дело даже не в сомнительном качестве "взрослых". В другом проблема, а именно в самом Владимире Зеленском.

Вся власть в стране сосредоточилась в его руках, и при этом у него нет ни визии Украины завтрашнего дня, ни тем более плана ее построения.

Не случайно, и Денис Шмыгаль, которого называют эффективным исполнителем, утвержден без представления всякой программы. А это значит, что ему просто нечего исполнять.

Все усложняется тем, что из-за хаоса в верхнем эшелоне власти и недоверия к президенту целый ряд кандидатов на места во втором правительстве Зеленского отказались от назначений.

Впервые в истории украинское правительство утверждено без целого ряда ключевых министров, включая министров экономики, энергетики, сельского хозяйства, образования.

А вызовы перед страной и Кабмином огромные.

Пиковые выплаты по внешним долгам в марте, наростающий бюджетный дефицит, падение промышленного производства, неоконченные переговоры с МВФ, стремление околопрезидентских олигархов восстановить жировую прослойку и получить приватную моральную сатисфакцию. Все это на фоне потенциально надвигающегося мирового экономического кризиса с коронавирусом на голове.

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А тут ещё президент вспомнил про "субъектность" Украины сам и решил напомнить о ней партнерам – начиная от послов, и заканчивая приславшими их правительствами.

Субъектность – это очень хорошо и правильно, только она должна быть подкреплена сильной экономикой и армией.

И хотя армия действительно значительно укрепилась, по сравнению с агрессором она остается очень уязвимой. А об экономике и говорить не приходится, скорее о ней впору заплакать.

Победа на президентских выборах окрылила Владимира Зеленского.

Легкость, с которой он пришел к власти в самой большой стране в Европе, заставила его поверить в собственный гений.

Пропасть, которая лежит перед Украиной, кажется ему вполне преодолимой по кратчайшему пути – надо просто перестать стрелять, взмахнуть крыльями и полететь.

Ослепленный солнцем Икар забыл, что крылья скреплены воском.

Алексей Гончаренко, специально для УП

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Темы: Зеленский Гончарук Кабинет министров Шмыгаль
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