С кем поведешься: как "слуги народа" шкварятся на сотрудничестве с судьей ОАСК Павлом Вовком

Скандальний голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк, якого НАБУ підозрює в намаганнях захопити державну владу і масштабних злочинах проти правосуддя, залучив політтехнологів, аби відбілити свою репутацію.

Для Вовка організували міжнародну конференцію, на яку запросили членів Венеціанської комісії і народних депутатів.

Але члени Венеційки, коли дізнались, у що їх хочуть втягти, від участі у заході відмовились. На відміну від "слуг народу" і представників судової влади.

Народні депутати від президентської партії виступають на конференції, організованій політтехнологами Павла Вовка. Фото "Судово-юридичної газети"

31 серпня одне з українських проросійських медіа повідомило про міжнародну конференцію "Діалоги про правосуддя", яка мала відбутись 2 вересня.

Цей ж ЗМІ, яким керує менеджер кума Путіна і нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука, виступав в ролі інформаційного партнера конференції.

Уже сам факт такого партнерства робив конференцію сумнівною. А прізвища учасників та перелік тем для обговорення зняли всі питання.

Про те, як правоохоронці тиснуть на незалежних суддів, мав розповідати скандальний голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк.

Невипадково, що такі питання порушили якраз після оприлюднення чергової порції аудіозаписів з кабінету голови ОАСК Вовка і повідомлення йому та ще шістьом суддям про підозру у вчиненні масштабних злочинів проти правосуддя та намаганні захопити державну владу.

Відповідно до аудіозаписів, Вовк і Ко організовували звільнення нелояльних до нього членів Вищої кваліфкомісії суддів та призначення на їхні посади "потрібних" людей, шантажували топпосадовців включно з колишнім президентом Петром Порошенком та тиснули на суддів чи допомагали їм уникнути дисциплінарної відповідальності через контроль над Вищою радою правосуддя.

Важливий момент: офіційна експертиза підтверджує, що голос на плівках належить саме Павлу Вовку.

Сам же суддя залучив власних експертів, дав їм скачаний з Youtube ролик НАБУ (замість оригінального файла записів з матеріалів кримінального провадження, до яких у захисту Вовка є повний доступ), і вони, звісно ж, підтвердили, що цей ролик було змонтовано (не викладати ж НАБУ годинні теревеньки з кабінету Вовка), а в деяких моментах ще й процензуровано (просто судді ОАСК вживають багато нецензурної лексики).

Крім Вовка, участь у конференції мали взяти такі "експерти" з судової реформи, як керівник 112 каналу Артем Марчевський та юрист каналу Василь Сметана, політтехнолог Катерина Одарченко, ще донедавна радник генпрокурорки Венедіктової Святослав Піскун, скандальний проросійський нардеп Максим Бужанський і голова Господарського суду Київської області Павло Горбасенко , який має сумнівні статки і, схоже, навіть вдався до фіктивного розлучення, аби приховати їх.

Чесно кажучи, в цьому переліку анонсованих спікерів здивувало прізвище голови парламентського комітету з правової політики Андрія Костіна. Однак найбільше – імена членів Венеціанської комісії Томаса Маркерта та Ганни Сухоцької, а також депутатів Європарламенту.

Очевидно, політтехнологи планували використати європейців, аби відбілити Вовка в очах Заходу та використати їхні прізвища для дискредитації НАБУ.

Однак Томас Маркерт і Ганна Сухоцька відмовились сідати з Павлом Вовком за один стіл, навіть якщо він віртуальний (європейці мали взяти участь у заході онлайн з приміщення пресклубу у Брюсселі).

Натомість голова профільного комітету Андрій Костін і член цього комітету Сергій Демченко, заступниця голови комітету з питань євроінтеграції Марія Мезенцева і член антикорупційного комітету Олексій Жмеренецький проблем не побачили та спокійно взяли участь у заході.

Цікаво, що початок цієї "міжнародної конференції" довелось відтермінувати, бо приміщення КВЦ "Парковий", де вона мала проходити, замінували.

Не виключаю, що це міг організувати і сам Вовк, коли дізнався, що члени Венеційки не братимуть участь в його конференції. Принаймні, з аудіозаписів, які оприлюднило НАБУ, ми знаємо, що судді ОАСК інколи і до таких заходів вдаються, а потім "вирішують питання" з Нацполіцією, яка має "правильно реагувати" на такі речі.

Скріншот фрагментів розмов з кабінету Павла Вовка, оприлюднених НАБУ

Ще одним партнером конференції виступила "Судово-юридична газета". Невипадково її головний редактор Сергій Пограничний також згадується на "плівках ОАСК".

Вовк планував його протягти на посаду члена ВРП, але йому не вистачило стажу (з необхідних 15 років він нібито має тільки 3, і це неабияк обурило голову ОАСК).

Скріншот фрагментів розмов з кабінету Павла Вовка, оприлюднених НАБУ

Організувала конференцію для Вовка політтехнолог Катерина Одарченко. Схоже, вона також допомогла йому організувати кампанію з відбілення у ЗМІ влітку 2019 року, коли НАБУ оприлюднило першу порцію плівок. Тоді на кількох ресурсах з'явились блоги Одарченко, яка темою судів раніше не цікавилась.

До слова, це вже другий такий захід. Перші "Діалоги про правосуддя" відбулися у жовтні 2019 у Страсбурзі. Рік тому компанію Вовку склала тодішня очільниця парламентського комітету Ірина Венедіктова, ті ж Жмеренецький з Горбасенком та голова Вищої ради юстиції часів Януковича Володимир Колісниченко.

Крім Андрія Костіна, на захід прийшов і заступник голови Вищої ради правосуддя Олексій Маловацький. Він не виступав, але роздавав коментарі ЗМІ. Після останніх плівок, які доводять фактично повний контроль Вовка над ВРП, присутність Маловацького взагалі не дивує.

Заступник голови ВРП Олексій Маловацький на заході, організованому політтехнологами Павла Вовка. Фото "Судово-юридичної газети"

Врешті, незважаючи на присутність "слуг народу" і членів ВРП на заході, ідея з відбілюванням Вовка провалилась.

Члени Венеціанської комісії не дали втягти себе в цю брудну історію, а "слуги народу" і ВРП вже не вперше підігрують скандальному ОАСКу. Але, як свідчить досвід попередньої влади, така співпраця може їм дорого коштувати.

Галина Чижик, для УП

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