Домашний арест за государственную измену – клоунада, на которую мы заслужили

Тільки лінивий не обговорював цього тижня судове засідання у справі Віктора Медведчука.

Народним депутатам від ОПЗЖ Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку оголошено підозри за трьома епізодами, один із яких – "державна зрада".

Ці депутати, за даними СБУ, у серпні 2020 року передали російським спецслужбам інформацію про розташування прихованого військового підрозділу Збройних Сил України.

Медведчук – одіозна фігура в українському політикумі. Його ім’я постійно згадується поряд із уже сакралізованим іменем українського поета й дисидента Василя Стуса, а також поряд із прізвищем президента країни-агресора.

Є вчинки, які приклеюються до людей і будуть довічно їх переслідувати живих чи мертвих. Такою стала для адвоката Медведчука справа поета у 1980 році.

Як показує юридичний аналіз ролі Медведчука в судовому процесі з обвинувачення поета радянською репресивною машиною, Медведчук як адвокат був зобов’язаний навіть за радянськими законами захищати права підсудного. Але натомість він за підзахисного всупереч волі Стуса визнав його "вину", чим посприяв засудженню людини, єдиною провиною якої перед радянською владою було інакомислення.

Зауважу, що Медведчук навіть не ознайомився належним чином зі справою свого підзахисного. Це документальний факт.

Ознайомлювалася зі справою Стуса інша адвокатеса Людмила Коритченко, яка з невідомих причин відмовилася брати дальшу участь у процесі.

У радянські часи за відмову від свідчень проти свідка порушували кримінальну справу. Навіть якщо свідок був родичем підсудного.

Дисидентка і подруга Василя Стуса Світлана Кириченко прямо на суді відмовилася свідчити проти поета, розуміючи, на яку небезпеку наражає себе і свою сім’ю.

"Я не буду відповідати ні на які питання в цьому суді, який Стус не визнає чинним. Я буду давати свідчення тільки в тому суді, де Василь Стус буде звинувачувати, а не сидіти на лаві підсудних", – заявила тоді Кириченко під час суду над поетом.

За цей сміливий і гідний вчинок вона отримала 3 місяці виправних робіт та постійне переслідування з боку радянських каральних органів.

Медведчук же вислужився перед КДБ, а в уже незалежній Україні в березні 1994 року отримав адвокатське свідоцтво №001.

Минуло 40 років і тепер уже не кадебешна "шістка", а дійсний член (академік) Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук і професор Медведчук опинився на лаві підсудних. Слова Світлани Кириченко виявилися певною мірою пророчими.



От тільки історія повторюється у вигляді фарсу.



Українська судова система на сьогодні залишається не реформованою і залежною від багатьох чинників – корупційних економічних стимулів, політичних впливів і кругової суддівської поруки.

Суддя, який обирав запобіжний захід Медведчуку, – В’ячеслав Підпалий – виявився доволі одіозною особистістю.

Підпалий свого часу дозволив Генпрокуратурі отримувати інформацію про дзвінки та смс-повідомлення журналісток: Наталії Седлецької з програми "Схеми" (Радіо Свобода) і Крістіни Бердинських з видання "Новое время", а торік зобов'язав державний Приватбанк виплатити депозити офшорним компаніям Суркісів — понад 200 млн доларів.

ЗМІ також пов’язують родину судді із захопленням громадського туалету й скверу в центрі Києва.



Можливо в цьому є особлива іронія, що такий суддя обирає запобіжний захід куму Путіна, але якою буде довіра до рішень та ухвал такого судді?



Чому за обмальовування стін Офісу президента один із обвинувачених спершу опиняється в СІЗО, а вже потім його переводять на цілодобовий домашній арешт.

Чому офіцера Дмитра Марченка за менш серйозними обвинуваченнями було заарештовано із можливістю сплатити заставу в 20 мільйонів гривень?



У випадку ж із народним депутатом, якого обвинувачено у держзраді, він має величезну кількість важелів, аби тиснути на суд чи впливати на слідство, і тим не менше, його відправляють не до СІЗО, а під цілодобовий домашній арешт.





Сам Медведчук при цьому отримує трибуну для піару і спокійно розповідає про свої дальші політичні плани у коментарях журналістам, а тоді сідає в свій мерседес із державним номером, який співпадає із роком початку кривавих сталінських репресій – 1937.





На гадку спадає історія часів іншого "проффесора" Віктора Януковича, коли прокуратура у 2011 році "недопритягнула" до відповідальності у справі про вбивство журналіста Георгія Ґонґадзе експрезидента Леоніда Кучму.

Сергій Огородник, журналіст Руху ЧЕСНО

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