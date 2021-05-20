Антикоррупционный пилот Зеленский с двухлетним стажем: какой будет посадка
Вже два роки українці подорожують на борту літака, командир екіпажу в якому — Володимир Зеленський.
Цей час запам'ятався як турборежимом, так і проходженням через низку зон турбулентності. І попри блакитне небо в ілюмінаторі, місцями здавалося, що катастрофи не уникнути. Зокрема у питаннях боротьби з корупцією.
Зліт, сповнений емоцій і тривог
У 2019-му літак з українським прапором на боці виходив із частково заповненими баками, відносно готовим до викликів екіпажем на борту та суттєвою підтримкою на землі.
У питаннях антикорупції Зеленському не потрібно було з нуля будувати складну екосистему та вигадувати нові маршрути. Хоча попереду і був неосяжний обрій завдань і викликів, все ж базово антикор в Україні вже працював. Усупереч шквалам і обледенілим смугам на летовищі.
На момент отримання Зеленським президентських повноважень НАБУ, САП, НАЗК та АРМА працювали вже кілька років.
За наймолодшого українського президента запустився один антикорупційний орган — Вищий антикорупційний суд, але й для цього старту підготовка була проведена ще до Зеленського.
Окрім того, Україна провела численні реформи в секторах, відкривши реєстри, оцифрувавши певні процеси та надавши нові можливості для громадян та бізнесу, запустила Prozorro, Prozorro.Продажі, eHealth і багато іншого.
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Статус польоту: висоту набрано
Згідно з останнім Індексом сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index — CPI), показники України виросли на 3 бали. Із 33 балами зі 100 можливих ми отримали 117 місце зі 180 країн.
Такий набір висоти став можливим, бо охопив початковий етап польоту Зеленського – турборежим з монобільшістю у Раді і Кабміні. І не зачепив важких турбулентностей – ухвалення скандальних законів, рішення Конституційного суду і реакцію на них, дико необґрунтовані призначення на провідні державні посади...
Найсуттєвіші з перемог – запуск Вищого антикорупційного суду з відповідною підсудністю та перезапуск Національного агентства з питань запобігання корупції.
Загалом восени 2019-го президент подавав до парламенту законопроєкти пачками, і так само пачками Рада їх приймала.
Друга закупівельна революція, прозора і підзвітна оренда державного та комунального майна, відповідальність за незаконне збагачення, давно очікуване вдосконалення кримінального процесуального законодавства, посилення захисту викривачів і запобігання політичній корупції.
При цьому багато експертів у той час відзначали, що топпосадовці уряду Олексія Гончарука дійсно не були помічені у корупційних схемах.
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Перші зони турбулентності і втрата орієнтирів
Успішний старт літака недовго радував пасажирів.
Вони побачили тиск на антикорупційні інституції, втручання в розслідування та судовий розгляд топкорупційних справ, неспроможність влади подолати кризу конституційного правосуддя, спробу зруйнувати принципи у сфері публічних закупівель, жорсткіші та цинічніші напади на активістів вже на національному рівні.
Попри певну попередню підготовку і впевненість у власних силах, залізний птах Зеленського почав тріщати по швах.
Постійне перебування у зонах з різним тиском розривало як екіпаж, так і сам апарат.
Дорожня карта: як повернутися на маршрут
В якусь мить почало здаватися, що через постійні перепади тиску і брак кисню екіпаж на чолі із Зеленським тимчасово втратив зв’язок з реальністю і забув про ціль польоту.
Настала нагода і нам, пасажирам, нагадати про чекліст для президента Зеленського та його команди. Ми всі хочемо безпечно дістатися пункту призначення і мати якісне і рівноправне життя.
- Забезпечити незалежність і спроможність антикорупційної інфраструктури.
В основі ефективності антикорупційної екосистеми лежить професійність і незалежність її учасників. Лише розуміючи це, можна еволюціонувати і рухати уперед цю справу. Тому так важливо:
Унеможливити політичний вплив на призначення керівників і їхню роботу. На третьому році польоту аж два органи не мають повноцінних керівників — САП та АРМА. У третього (НАБУ) — менш ніж за рік закінчується термін на посаді.
І якщо відбір керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вже виходить на останній етап, Агентство з розшуку та менеджменту активів залишається без очільника півтора року.
Щодо директора НАБУ, то уряд, президент та депутати подали до парламенту десятки варіантів майбутнього відбору, і серед цих документів є навіть потенційно непогані. Коли їх приймуть — невідомо.
Забезпечити дієву систему стримувань і противаг для незалежності антикорупційної інфраструктури від адміністративного та політичного тиску. У Раду несуться потоки законопроєктів, що суперечать закріпленому в Конституції принципу розподілу гілок влади. Генеральна прокурорка Венедіктова та Офіс Президента неодноразово ставили під сумнів незалежність антикорупційних інституцій.
Чого тільки варта корупційна історія з заступником Голови Офісу Президента Олегом Татаровим, яку Ірина Венедіктова практично вбила низкою своїх рішень та зверненням до "альтернативного" Печерського суду. А командир екіпажу навіть не відсторонив його від посади.
При цьому варто не забувати про проведення повноцінного незалежного зовнішнього аудиту роботи антикорупційних інституцій і зробити його регулярним. Лише так можна дізнатися, наскільки ці органи взагалі ефективні, та усунути сумніви в необхідності антикорупційної системи загалом.
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- Запровадити прозоре та підзвітне управління публічними активами та гарантувати подальший розвиток сфери закупівель
Втішно, що екіпаж нашого повітряного судна у цьому напрямі не відкладає життя на потім.
У березні парламент відновив проведення аукціонів з продажу об’єктів великої приватизації. Тож Фонд держмайна знову матиме можливість продавати державне майно, вартість якого перевищує 250 млн грн. Тепер справа за підготовкою активів і прозорими та ефективними аукціонами.
Утім у цьому секторі ще багато роботи для антикорупціонера Зеленського.
Потрібно:
- розкрити інформацію про об’єкти державної власності;
- розробити новий Реєстр об’єктів державної власності як доступний та зручний інструмент для візуалізації та пошуку об’єктів;
- вдосконалити сферу закупівель відповідно до взятих міжнародних зобов’язань;
- мінімізувати ризики ухвалення законопроєктів, які суперечать Закону України "Про публічні закупівлі" та/або розширюють перелік винятків;
- забезпечити ефективний контроль та моніторинг закупівель Держаудитслужбою;
- сформувати професійну та незалежну судову владу.
Корумпована судова система залишається найбільшою загрозою стійкості реформ у всіх сферах.
Торік президент і парламент кілька разів намагалися розпочати болісний, але необхідний процес змін. І хоча депутати прийняли перший президентський проєкт закону у 2019 році, Вища рада правосуддя фактично заблокувала його реалізацію. А на додачу 11 березня 2020 року Конституційний Суд України визнав основні положення цього закону неконституційними.
Наступну спробу розпочати реформу також ініціював президент, але її нещадно критикувала Венеційська комісія та експерти. А криза конституційного правосуддя, що розпочалася 27 жовтня 2020-го і насправді не подолана досі, лише ще раз вказала на всі "баги" наявної судової системи.
Тому укотре доводиться нагадувати, що аби зняти напругу на борту і дати шанс на справедливе життя пасажирам, варто:
- Обрати доброчесний склад Вищої ради правосуддя за участі міжнародної спільноти та громадських експертів. Оновити склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів, враховуючи найкращі практики проведення конкурсних процедур.
- Ліквідувати Окружний адміністративний суд Києва. Окремі категорії справ, підсудні цьому суду, треба передати до Верховного Суду або новоствореного адмінсуду для розгляду справ національного рівня. Законопроєкт щодо ліквідації ОАСК вже у стінах парламенту.
- Системно реформувати конституційне судочинство із врахуванням всіх рекомендацій Венеційської Комісії.
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Політ триває, видимість погіршується
Здається, кожен український президент у той чи інший момент потрапляв у ситуацію, коли був змушений таки зробити правильний, хоча й неприємний чи незручний глобальний вибір. А коли не робив, то, як Янукович, зазнавав неминучого краху.
Для Зеленського таким викликом стали якраз антикорупційна та судова реформи. Їх не можна впровадити окремо, як і не можна реалізувати наполовину.
Вони напряму впливають на всеосяжність нинішньої влади Зеленського та його команди, але й саме від повноцінних антикорупційної та судової реформ дуже багато чого залежить – і для країни, і для президента.
Як бачимо, другий рік Зеленського виявився дуже непростим. Здається, наш президент загубився в хмарах, хоч теоретично й знає, куди і як летіти.
Президент мусить розуміти: за кожним пілотом, навіть першим, стоїть великий гурт професіоналів (або ще й негідників).
Життя пасажирів і м’яке приземлення залежить від інженерів, механіків, диспетчерів і навіть стюардес, які або подають мартіні з оливками, або рятують людей. Бо попри ілюзію всемогутності, політ і посадка — справа складна і командна.
Як у вас із цим, пане Володимире?
Андрій Боровик, виконавчий директор Transparency International Ukraine
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