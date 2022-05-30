War Speeches: Россия хочет отменить санкции и получить украинские территории в обмен на разблокировку портов

Минулого тижня (23–29 травня) однією найгарячіших тем стала глобальна продовольча криза.

Справа в тому, що війна рф в Україні завдає ударів по світовій продовольчій системі. Російська агресія призвела до припинення постачання з українських портів, які експортували велику кількість олії та зернових культур. Це скоротило глобальну пропозицію продовольства та призвело до різкого зростання цін.

Користуючись ситуацією, яку росія сама ж і створила, країна-агресор використовує шантаж, щоб розблокувати українські порти в обмін на зняття з неї санкцій. Однак Україна та ЄС шантаж росії відкидають.

Аби розв’язати цю проблему, Литва висунула ідею створити військово-морську коаліцію для зняття блокади з українських портів у Чорноморському регіоні.

росія також почала активно просувати тезу про те, що заради досягнення миру та зупинення війни Україна має відмовитися від окупованих рф територій. Однак Україна не збирається йти на територіальні поступки.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що наша країна буде боротися і поверне всі тимчасово окуповані території. За словами глави держави, Україна не готова віддати рф Донбас і Крим, але їх долю вирішуватимуть на переговорах після того, як російські війська вийдуть на кордони, які Україна контролювала до 24 лютого.

Крім цього, російська дипломатія впала в істерику через можливе постачання Україні зі США реактивних системи залпового вогню або РСЗВ (MLRS), які можуть змінити ситуацію на фронті на користь України.

Київ тривалий час просив надати ці системи, але переговори не були успішними. Однак після другої зустрічі в Рамштайні низка американських ЗМІ повідомили, що Вашингтон ухвалив рішення надіслати таке озброєння Україні.

Шантаж як зброя: росія хоче скасувати санкції в обмін на розблокування українських портів

За даними ООН, світові ціни на продукти вже майже на 30% вищі за минулорічні. Генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що у наступні місяці "брак продовольства у світі" стане ще гострішою проблемою, яка може затягнутися на роки. За його словами, високі ціни на базові харчі вже призвели до того, що близько 250 мільйонів людей перебувають на межі голоду.

Глобальна продовольча криза зараз дуже серйозна, а тактика блокування українських портів — свідомий крок росії, який є інструментом шантажу. Так в ефірі YouTube-каналу "Говорить ОПОРА" оцінив дії росії професор Київської школи економіки, координатор дослідницького проекту UaFoodTrade Олег Нів’євський.

"Глобальна продовольча криза насправді зараз дуже серйозна. росія знає, на що тисне. Вже третій-четвертий рік світові запаси зернових доволі низькі. Якщо абстрагуватися від Китаю, то ми зараз заходимо в рік найменших світових запасів зернових за останні 15 років," — говорить Нів’євський.

За словами експерта, росія є "гопніком на зерновому ринку світовому", бо ця країна підвищила ризики, дестабілізувала поставки ключового постачальника зерна в світі та створила турбулентність на ринку.

Голод стукає у двері у тих країн, куди Україна постачала зерно. "Фактор цього ризику поступками на санкції ми тільки підвищимо. Тому що росія подумає, що може завжди шантажувати світ продовольством. Цей ризик завжди буде зберігатися, і ми таким чином продовольчу безпеку в світі не поправимо," — зазначає експерт.

Цю проблему зараз активно обговорюють в Україні та світі. Так, 24 травня під час Світового економічного форуму в Давосі президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що росія використовує постачання продовольства як зброю з глобальними наслідками, діючи так само, як і в енергетичному секторі. Крім цього, вона зазначила, що "глобальне співробітництво" є "протиотрутою від шантажу".

"На окупованих територіях України армія Кремля конфіскує запаси зерна та техніку (...) А російські військові кораблі в Чорному морі блокують українські кораблі, повні пшениці та насіння," — додала фон дер Ляєн.

Напередодні, 20 травня, подібну позицію озвучив Державний секретар США Ентоні Блінкен. Звертаючись до Радбезу ООН, він закликав росію припинити блокаду українських портів, що унеможливила звичайні маршрути експорту.

"Російська влада, схоже, вважає, що використання продовольства як зброї допоможе досягти того, чого не досягло вторгнення — зламати дух українців. Постачання їжі для мільйонів українців та ще більшої кількості людей у всьому світі у досить буквальному сенсі слова "у заручниках," — заявив він, зауваживши, що з України неможливо вивезти близько 20 млн тонн зернових.

Блінкену активно намагався суперечити постійний представник рф в ООН васілій небензя. Він відкинув як "абсолютно неправдиві" заяви про те, що рф відповідальна за глобальну продовольчу кризу, яка наростає, та звинуватив Україну в нібито утриманні іноземних суден в портах і мінуванні акваторії Чорного моря, хоча мінування здійснила саме росія.

Російську політику заперечення фактів та перекладення відповідальності за свої дії на інші країни підтримали прес-секретар президента росії дмітрій пєсков та заступник голови МЗС андрєй руденко.

Перший зазначив, що джерелом проблем, які ведуть до світового голоду, є не росія, а країни, які запровадили проти неї санкції. Другий, коментуючи слова Урсули фон дер Ляєн, фактично підтвердив, що росія займається "шантажем" та заявив, що розблокування українських портів для вивезення зерна можливе за умови пом’якшення санкцій проти росії.

"Розв’язання продовольчої проблеми потребує комплексного підходу, у тому числі пов'язаного зі зняттям санкційних обмежень, які були накладені на російський експорт та фінансові транзакції," — заявив він.

Крім цього, руденко у дусі російської пропаганди зазначив, що Україна сама блокує продаж свого зерна, бо вона замінувала акваторію Чорного моря, хоча, як зазначалося вище, це зробили російські війська.

Ще одним пропагандистським наративом стала заява руденка про те, що росія не крала українське зерно з тимчасово окупованих територій. Цю інформацію підтвердили як в уряді України, так і світові ЗМІ.

Так, 4 травня перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що росіяни вивезли загалом приблизно 400 тисяч тонн зернових з чотирьох тимчасово окупованих областей — тобто третину всіх запасів зерна у цих регіонах.

19 травня Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував Міністру закордонних справ Єгипту Самеху Шукрі за те, що його країна відмовилася купувати в росіян вкрадене в Україні зерно.

23 травня CNN опублікувало матеріал, де є супутникові знімки, на яких видно, як росія вантажить викрадене в Україні зерно на свої кораблі в портах окупованого Криму.

Своєю чергою, під час виступу в Давосі очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав не піддаватися на шантаж росії про "коридор" для українського врожаю через Чорне море в обмін на зняття санкцій.

"Росія зараз займається шантажем, кажучи, що розблокує шляхи експорту для української сільськогосподарської країни, якщо Захід зніме санкції. На жаль, дехто ведеться на це… Так, ми співчуваємо усім у світі, кого торкнуться масштабні наслідки цієї російської блокади. Але закликаю кожного політика, незалежно від його статусу чи країни яку він представляє: перш ніж говорити про зняття санкцій для порятунку дітей від голоду — нехай приїде в Україну, подивитися на загиблих дітей, поговорити з батьками, чиїх дітей гвалтували російські військові — і замовкне," — відреагував Кулеба.

Відкинули ідею росіян і у Великій Британії. Міністр оборони країни Бен Волес зазначив, що зняття санкцій в обмін на коридор для українського зерна не буде."Я закликаю Росію вчинити правильно в дусі людяності і випустити зерно України, припинити красти зерно для своїх потреб. Давайте не будемо говорити про санкції, давайте зробимо правильно," — сказав Волес.

Міністр також підтримав ідею дати можливість причорноморським країнам супроводжувати постачання зерна з України.

Нагадаємо, що напередодні Міністр закордонних справ Литви Ґабріеліус Ландсберґіс запропонував створити військово-морську коаліцію для зняття російської блокади з українських портів у Чорноморському регіоні. Він також додав, що до операції висловила бажання приєднатися Великобританія.

"Це буде невійськова гуманітарна місія, і її не можна порівнювати з безпольотною зоною. У цьому починанні використовуватимуть військові кораблі та літаки або й те, й інше, щоб гарантувати, що постачання зерна може безпечно залишити Одесу і дістатися до Босфору без втручання росії," — резюмував Ландсберґіс.

росія хоче, щоб Україна пішла на поступки та відмовилася від своїх територій

росія почала активно просувати тезу про те, що заради досягнення миру та припинення війни Україна має відмовитися від окупованих росією територій. Її головним голосом став речник президента росії дмітрій пєсков, який, за повідомленням "Української правди", в ефірі радіо "Маяк" зазначив, що москва чекає від Києва прийняття своїх вимог, включаючи претензії росії на захоплені території.

В Україні таку ідею відкидають. Наша держава не збирається йти на територіальні поступки. Вона боротиметься і поверне всі свої тимчасово окуповані території. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час Української сніданкової дискусії в Давосі у форматі відеовиступу.

"Коли Україна говорить, що буде боротися й поверне всі свої території, — це означає тільки одне: що вона буде боротися й поверне всі свої території. Це нічого іншого не значить. Це і є і про незалежність, і про суверенітет. Ця стадія кривавої війни може перейти в дипломатичний формат перемовин у тому чи іншому вигляді за участю президентів РФ і України, двох, або плюс наших стратегічних партнерів," — сказав він.

Разом з тим, в інтерв'ю нідерландському каналу NOS, як повідомляє Цензор.НЕТ, президент зазначив: він не вважає, що Україна може повернути всі окуповані території військовим шляхом, оскільки може втратити сотні тисяч людей. Для того, щоб повернути всі території, потрібно буде вести переговори.

"Ми можемо воювати з рф, але точно не до останньої людини. Якщо їм все одно, то мені не все одно. Якщо ми повернемося на лінію 24 числа, то я впевнений, росія сяде за стіл перемовин. Ми не готові віддавати Крим та Донбас російській федерації," — додав глава держави.

Однак ідея поступок українським суверенітетом популярна не лише в росії, а й серед окремих західних політиків та аналітиків. Нагадаємо, що напередодні Володимир Зеленський зробив резонансну заяву про те, що президент Франції Еммануель Макрон пропонував йому піти на деякі поступки у питаннях суверенітету для того, аби зберегти обличчя путіну. Цю ідею Зеленський відкинув, як і подібну пропозицію від ексдержсекретаря США Генрі Кіссінджера.

Ідею "зберегти обличчя путіну" розкритикував і Дмитро Кулеба під час форуму в Давосі. Зокрема, він заявив, що стратегія умиротворення та поступок президенту рф путіну зазнала провалу після 2014 року та не має шансів на успіх. "Вісім років цієї стратегії вилились у ракети, що вдаряють Київ, та у кровопролиття на Донбасі," — сказав міністр.

За словами Кулеби, якщо політики справді хочуть зупинити війну, вони повинні підтримати Україну та допомогти їй перемогти. "Розумію, що політикам важко визнати помилковість своєї політики і її провалу. Але моє повідомлення наступне: вона провалилась одного разу, вона провалиться знову і не зупинить війну," — додав очільник МЗС.

Те, що поступки у питаннях суверенітету не зупинять війну, вважає член переговорної групи, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Політик зазначив, що найкоротший шлях припинення війни — це постачання Україні зброї, надання фінансової допомоги, газове та нафтове ембарго.

"Україна не торгує суверенітетом, щоб хтось міг наповнити свій гаманець. Найкоротший шлях до закінчення війни — зброя, гроші, ембарго," — сказав Подоляк.

Також Михайло Подоляк пояснив, що будь-яке заморожування — це війна, відкладена у часі. Більш масштабна, більш кривава та більш підготовлена з боку агресора, який виконає роботу над помилками. "Ми, до речі, свою роботу над помилками теж провели: Україна зробила висновки з Мінських домовленостей і тому не піде на Мінськ-3," — додав радник керівника Офісу Президента.

Україна активно лобіює поставки західного озброєння, росія біситься

23 травня відбулася друга зустріч на рівні глав оборонних відомств понад 40 країн у форматі, започаткованому 26 квітня на авіабазі Рамштайн. Під час цієї зустрічі близько 20 країн запропонували нові пакети військової допомоги Україні, повідомив очільник Пентагону Ллойд Остін.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, Україна за підсумками цієї зустрічі отримає протикорабельні ракети Harpoon для посилення берегової оборони, а також "інші приємні сюрпризи, які посилюють потужність української армії, і будуть неприємними для ворога".​

Олексій Резніков не уточнив, про які "приємні сюрпризи" йдеться. Однак наприкінці тижня WSJ та низка інших американських ЗМІ повідомили, спираючись на свої джерела, про те, що США погодили постачання в Україну реактивних системи залпового вогню або MLRS — мобільні артилерійські пускові установки, які можуть стріляти далі, ніж будь-яка подібна артилерійська система, яка є зараз в Україні.

Також очікується, що США передадуть Україні високомобільні артилерійські ракетні системи, відомі як HIMARS. Це легкі реактивні системи залпового вогню з такою самою дальністю дії, як MLRS.

Однак, на відміну від MLRS, яка рухається гусеницями, HIMARS рухаються на колісному шасі. За допомогою цих систем українське військо зможе вражати цілі ворога на відстані до 64 кілометрів.

Нагадаємо, що саме ці системи неодноразово просила Україна, щоб пришвидшити перемогу в війні. Наприклад, за словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, Україні здатні допомогти чотири літери — і це MLRS.

Можливе постачання в Україну артилерійських систем викликало гнівну реакцію з боку рф, яка знову нафантазувала про діяльність неонацистів в Україні. Так, глава МЗС країни агресора сєргєй лавров заявив, що постачання Україні озброєнь, які здатні завдавати ударів по території рф, стануть кроком до неприйнятної ескалації.

"Ми застерегли Захід найсерйознішим чином, що вони вже, по суті, ведуть проксі-війну з рф руками, тілами, мізками українських неонацистів, але це буде серйозним кроком до неприйнятної ескалації. Сподіваюся, що здорові уми на Заході, там таких ще трохи лишилося, розуміють це," — зазначив і не почервонів Лавров.

Реакція росіян дуже потішила радника Офісу президента Михайла Подоляка, який зазначив у себе в Telegram, що у росіян розпочалася істерика інформація після інформації про надання Україні реактивних систем залпового вогню. На його думку, це ще раз підтверджує їх ефективність.

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