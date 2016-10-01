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За год ВСУ получили 5 тысяч единиц вооружения и техники

Суббота, 1 октября 2016, 04:06

Вооруженные Силы Украины получили более 5 тысяч единиц вооружения и техники, производимых украинскими государственными предприятиями.

Об этом рассказал пресс-секретарь Министерства обороны Украины Алексей Чернобай на брифинге в украинском кризисном медиа-центре, сообщает пресс-служба министерства.

С начала года Вооруженные Силы Украины получили от государственных предприятий более 5 тысяч единиц нового и модернизированного вооружения и военной техники.

"В частности боевые и медицинские бронированные машины, автомобильная и инженерная техника, артиллерийские системы, пулеметы, беспилотные авиационные комплексы, авиационные двигатели, наземные комплексы контроля и обработки полетной информации, тепловизионные прицелы и бинокуляры, тактические ножи, наземные радиолокаторы, передатчики помех, навигационная аппаратура потребителей спутниковой связи и т.д.", - сообщил Чернобай.

Также Вооруженные Силы получили комплекты динамической защиты третьего поколения "Нож" для танков украинского производства, сигнальные звуко- световые мины, ручные дымовые гранаты, танковые выстрелы с управляемой ракетой, противотанковые ракеты и другие боеприпасы.

Согласно Государственному оборонному заказу, всего в этом году Вооруженные Силы Украины получат более 6 тысяч единиц вооружения и военной техники и почти 2,5 миллиона боеприпасов.

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Темы: Вооруженные силыоружие
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