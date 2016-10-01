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АТО: 34 обстрела, боевики стреляли из тяжелой артиллерии по Авдеевке

Суббота, 1 октября 2016, 07:34
АТО: 34 обстрела, боевики стреляли из тяжелой артиллерии по Авдеевке

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 34 раза открывали огонь по позициям украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на Луганском направлении зафиксировано 8 нарушений "режима тишины". Противник предпринимал вооруженные провокации в районе Новоалександровки и Новозвановки, где применял стрелковое оружие и пулеметы. Кроме того, по Новоалександровке вел огонь снайпер, а по Станице Луганской огонь открывали из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении зафиксировано 10 обстрелов. Противник нарушал "режим тишины" в районе Павлополя, Широкиного, Старогнатовки, Марьинки, использовав при этом стрелковое оружие, а в районе Богдановки боевики открывали огонь из гранатометов.

На Донецком направлении зафиксировано 16 обстрелов. Боевики из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе Авдеевки, Каменки, Верхнеторецкого и Зайцевого. Также по Авдеевке враг открывал огонь из артиллерии 122-го калибра, а также по Верхнеторецкому и Авдеевке оккупанты стреляли из минометов 120-го и 82-го калибра.

В зоне проведения АТО за прошедшие сутки был зафиксирован пролет 4 БПЛА.

Темы: ДонбассАТОбоевые действия
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