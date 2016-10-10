Фейгин рассказал, с кем Сущенко делит камеру в СИЗО

Незаконно задержанный в России украинский журналист Романа Сущенко содержится в московском изоляторе в Лефортово в двухместной камере.

Об этом сообщил в своем Твиттере в понедельник после встречи со своим подопечным адковкат укераинца Марк Фейгин.

"Итак, Роман Сущенко в Лефортово в двухместной камере с соседом. Сосед из осуждённых по делу Хизб-ут-Тахрир", – пишет адвокат.

В камере у Романа холодильник, телевизор и радио. В воскресенье журналист из Парижа Сущенко увидел передачу Киселёва. Чистый Пляс Пигаль — Mark Feygin (@mark_feygin) October 10, 2016

По словам Фейгина, Сущенко поблагодарил всех неравнодушных за поддержку, особенно журналистов, масштаб этой поддержки его очень приободрил.

Как известно, корреспондент "Укринформа" во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября в Москве, где находился с частным визитом.

Его обвинили в шпионаже, заявив, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ГУР опровергли обвинения ФСБ.

После закрытых слушаний 1 октября суд принял решение о его аресте на два месяца - до 30 ноября. Вопреки международным нормам и двусторонним договоренностям между Украиной и Россией, Сущенко было отказано в основном праве увидеться с адвокатом и украинским консулом.

7 октября следствие в РФ предъявило украинскому журналисту официальное обвинение в шпионаже.

Союз журналистов РФ потребовал у ФСБ объяснений относительно Сущенко.