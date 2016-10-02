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В очередях на границе с Польшей стоят 230 авто

Воскресенье, 2 октября 2016, 00:28

По состоянию на 22:00 1 октября в пунктах пропуска на границе в Польшей стоят 230 автомобилей.

Об этом сообщает пресс-центр Западного управления Госпогранслужбы.

В частности, в очереди в пункте пропуска "Краковец" стоят 100 машин, "Ягодин авто" – 60 автомобилей, "Угринов" – 50, "Устилуг" – 20.

В ПП "Шегини", "Смильница", "Рава-Руська" и "Грушев" очередей нет.

На границе с Венгрией в ПП "Лужанка" стоят 70 авто.

В пункте пропуска "Порубное" на границе с Румынией стоят 50 машин.

В пунктах пропуска на границе с Молдовой и Словакией очередей не зафиксировано.

Темы: Польша
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