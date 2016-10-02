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В Луганской области погиб украинский офицер

Воскресенье, 2 октября 2016, 15:42

В Луганской области погиб офицер 93 отдельной механизированной бригады Мирослав Мысла.

Об этом сообщил в Facebook в воскресенье лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

"Только что поступила страшная весть - возле Крымского в Луганской области погиб наш брат из "Легиона Свободы", свободовец, соколец, офицер 93-й ОМБ Мирослав Мысла", - написал он.

Как сообщалось, за минувшие сутки погибших и раненых среди украинских военных не было.

Украинская правда

Темы: АТОЛуганская область
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