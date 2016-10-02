На границе с Польшей застряли более тысячи авто

По состоянию на вечер воскресенья очереди перед пунктами пропуска на границе с Польшей сохраняются.

Об этом сообщили в Западном управлении Госпогранслужбы Украины.

В частности, на ПП "Устилуг" зафиксировано 250 авто, на "Ягодин авто" -220, на ПП "Шегини" 150, на пункте пропуска "Рава-Русская" 150, на ПП "Краковец" 150, на ПП "Грушев "- 150, на ПП" Угринов "- 90, на" Смильнице "- 30.

Очередей в направлении Словакии, Венгрии, Румынии и Молдовы не зафиксировано.

Украинская правда