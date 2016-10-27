Загорий рассказал, как покупал квартиры у бухгалтера Луценко

Народный депутат от БПП Глеб Загорий заявляет, что бухгалтер Юрия Луценко одолжила у него деньги на покупку скандальных квартир, а потом не смогла отдать и вернула квартиры.

Об этом он написал на своей странице в facebook.

"А правда очень проста и не замысловата: в 2009 году знакомая Светлана Рыженко обратилась за помощью в беспроцентном займе средств для приобретения недвижимости с условием возврата этих средств или самой недвижимости", - написал он.

Но потом, как пишет Загорий, Рыженко не смогла погасить долг и предложила ему выкупить у нее квартиры с учетом ремонта.

"Несколько лет недвижимость, приобретенная Светланой, была выставлена ею на продажу в нескольких риэлтерских компаниях, а поскольку долг был не погашен, Светлана Рыженко предложила мне, как заемщику получить эту недвижимость в собственность в качестве погашения долга по оценочной стоимости с учетом проведенного ремонта, что и было проведено совершенно официально без участия подставных лиц или фирм", - написал он.

Он считает историю с квартирами выдуманной и заказной.

Как известно, 24 октября депутат от БПП Сергей Лещенко заявил, что у Луценко есть дорогая недвижимость в центре Киева, оформленная на бухгалтера его жены Светлану Рыженко. Луценко назвал это "очередной фантазией" Лещенко и заверил, что его семья не имеет отношения к этому дому.

Позже стало известно, что 17 октября народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Глеб Загорий выкупил 8 помещений у Светланы Рыженко.

Во вторник на пресс-конференции Луценко снова открестился от этой недвижимости.

НАБУ в свою очередь сообщило о начале проверки этой информации.

В среду Лещенко опубликовал информацию о наличии у Рыженко квартиры в оккупированной Ялте. Депутат считает, что эта квартира также на самом деле принадлежит Луценко и записана на 67-летнюю Рыженко как на подставное лицо.

Загорий входит в десятку самых богатых депутатов Рады.

По информации УП, Загорий фигурировал в деле о покушении на убийство своей конкурентки – гендиректора компании "Фармак" Фили Жебровской в 2009 году.

Украинская правда