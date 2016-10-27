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Загорій розповів, як купував квартири у бухгалтера Луценка

Четвер, 27 жовтня 2016, 10:55

Народний депутат від БПП Гліб Загорій заявляє, що бухгалтерка Юрія Луценка позичила у нього гроші на купівлю скандальних квартир, а потім не змогла віддати їх та повернула квартири.

Про це він написав на своїй сторінці в facebook.

"А правда дуже проста, не хитромудра: у 2009 році знайома Світлана Риженко звернулася за допомогою про безвідсоткову позику коштів для придбання нерухомості за умови повернення цих коштів або самої нерухомості", - написав він.

Але потім, як пише Загорій, Риженко не змогла погасити борг і запропонувала йому викупити у неї квартири з урахуванням ремонту.

"Кілька років нерухомість, придбана Світланою, була виставлена нею на продаж у кількох ріелтерських компаніях, а оскільки борг не було погашено, Світлана Риженко запропонувала мені як позичальнику отримати цю нерухомість у власність в якості погашення боргу за оціночною вартістю з урахуванням проведеного ремонту, що і було проведено абсолютно офіційно без участі підставних осіб або фірм", - написав він.

Він вважає історію з квартирами вигаданою і замовною.

Як відомо, 24 жовтня депутат від БПП Сергій Лещенко заявив, що у Луценка є дорога нерухомість в центрі Києва, оформлена на бухгалтерку його дружини Світлану Риженко.

Луценко назвав це "черговою фантазією" Лещенка і запевнив, що його родина не має стосунку до будинку.

Згодом стало відомо, що 17 жовтня народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Гліб Загорій викупив 8 приміщень у Світлани Риженко.

У вівторок на прес-конференції Луценко знову відхрестився від цієї нерухомості.

НАБУ в свою чергу повідомило про початок перевірки цієї інформації.

У середу Лещенко опублікував інформацію про наявність у Риженко квартири в окупованій Ялті. Депутат вважає, що ця квартира також насправді належить Луценкові і записана на 67-річну Риженко як на підставну особу.

Загорій входить до десятки найбагатших депутатів Ради.

За інформацією УП, Загорій фігурував у справі про замах на вбивство своєї конкурентки – гендиректора компанії "Фармак" Філі Жебровської в 2009 році.

Українська правда

Теми: Луценко
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