АТО: 48 атак, боевики обстреливали Зайцево из 152-мм артиллерии

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 48 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на Луганском направлении зафиксировано 16 нарушений "режима тишины". Обстрелы со стороны оккупантов из гранатометов, зенитной установки и стрелкового оружия зафиксированы в районе Станицы Луганской, а из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия у Крымского, Новоалександровки и Новозвановки. Кроме того, позиции украинских войск у Крымского и Новоалександровки противник обстреливал из минометов 120-го и 82-го калибра.

На Мариупольском направлении зафиксировано 20 обстрелов. Противник нарушал "режим тишины" в районе Павлополя, Водяного и Широкиного, использовав при этом гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. По Павлополю вел огонь снайпер, а по Широкиному оккупанты открывали огонь из БМП.

На Донецком направлении зафиксировано 12 обстрелов. Боевики из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе Авдеевки, Новгородского, Верхнеторецкого, Каменки и Зайцевого. Также по Зайцевому и Авдеевке враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, кроме того, по Зайцевому велся огонь из ствольной артиллерии 152-го калибра. Также у Авдеевки противник обстрелял украинских защитников из танка, а по Верхнеторецком вел огонь снайпер.

Как сообщалось, 1 октября на окраине Золотого состоялся отвод войск на определенные представителями ОБСЕ конкретные рубежи.

На Луганщине после разведения войск боевики из гранатометов открыли огонь недалеко н.п.Новоолександровка.

В "ДНР" и "ЛНР" заявили о срыве отвода сил и вооружения в районе Петровского (Донецкая область) и н.п. Станица Луганская (Луганская обл.), при этом сообщили, что в районе н.п. Золотое отвод вооружения начался.

2 октября в "ДНР" заявили, что не будут отводить силы и средства от н.п. Петровское, как решила контактная группа по Донбасса на переговорах в сентябре, пока украинские силовики не сделают этого.