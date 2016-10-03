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В Москве начинают слушать дело об убийстве Немцова

Понедельник, 3 октября 2016, 12:03

В Московском окружном военном суде начинаются слушания по существу дела об убийстве Бориса Немцова, обвиняемых доставили в суд.

Подсудимых пятеро, передает "Радио Свобода".

Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Хамзат Бахаев и Темирлан Эскерханов обвиняются в совершении убийства по найму в составе организованной группы и незаконном приобретении, ношении, перевозке и хранении огнестрельного оружия.

Все они заявляют о своей непричастности к убийству оппозиционного российского политика.

Вопрос о виновности подсудимых доверено рассматривать присяжным. Этого добивались подсудимые.

У здания суда активисты оппозиции проводят одиночные пикеты с требованием отправить дело на доследование, а также допросить главу Чечни Рамзана Кадырова.

Часть обвиняемых были сотрудниками силовых структур в Чеченской республике.

Официальная версия обвинения вызывает много вопросов у потерпевшей стороны, недовольной тем, что следствие отказалось признавать связь между убийством Бориса Немцова и его политической и общественной деятельностью.

На скамье подсудимых нет подозреваемых заказчиков и организаторов преступления.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года.

Темы: НемцовРосcия
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