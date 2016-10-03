В Москве начинают слушать дело об убийстве Немцова
В Московском окружном военном суде начинаются слушания по существу дела об убийстве Бориса Немцова, обвиняемых доставили в суд.
Подсудимых пятеро, передает "Радио Свобода".
Московский окружной военный суд. Здесь начинается процесс по делу об убийстве Б.Немцова #Немцов #Nemtsov pic.twitter.com/aTMhAnQGuA— Katja Kuznetsova (@KuznetsovaKatja) October 3, 2016
Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Хамзат Бахаев и Темирлан Эскерханов обвиняются в совершении убийства по найму в составе организованной группы и незаконном приобретении, ношении, перевозке и хранении огнестрельного оружия.
Обвиняемых заводят в зал суда.Заседание задерживается на час.Журналистов много.Видеотрансляция нет #Немцов #Nemtsov pic.twitter.com/GQHToFPZ8c— Katja Kuznetsova (@KuznetsovaKatja) October 3, 2016
Все они заявляют о своей непричастности к убийству оппозиционного российского политика.
И.Яшин"Убийство Немцова показывает,что в России никто не может чувствовать себя в безопасности" #Немцов #nemtsov pic.twitter.com/gfPMvuOVls— Katja Kuznetsova (@KuznetsovaKatja) October 3, 2016
Вопрос о виновности подсудимых доверено рассматривать присяжным. Этого добивались подсудимые.
У здания суда активисты оппозиции проводят одиночные пикеты с требованием отправить дело на доследование, а также допросить главу Чечни Рамзана Кадырова.
У здания суда на протяжении всего дня одиночные пикеты #Немцов #Nemtsov pic.twitter.com/HrarkUkEEo— Katja Kuznetsova (@KuznetsovaKatja) October 3, 2016
Часть обвиняемых были сотрудниками силовых структур в Чеченской республике.
Официальная версия обвинения вызывает много вопросов у потерпевшей стороны, недовольной тем, что следствие отказалось признавать связь между убийством Бориса Немцова и его политической и общественной деятельностью.
На скамье подсудимых нет подозреваемых заказчиков и организаторов преступления.
Оппозиционный политик Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту в Москве в ночь на 28 февраля 2015 года.