Суд продлил отстранение от должности патрульного Олийныка

Суд продлил срок отстранения от должности патрульного полицейского Сергея Олийныка, подозреваемого в убийстве 17-летнего подростка в ходе преследования автомобиля BMW в ночь на 7 февраля в Киеве, до 17 ноября.

Об этом "Українським новинам" сообщила в понедельник спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева и продлил срок отстранения от должности до 17.11", – сказала она.

По словам Максимец, срок отстранения продлен в рамках срока досудебного расследования.

Как сообщалось, ранее Печерский районный суд Киева отпустил патрульного Олийныка под личное обязательство до 31 октября.

В ночь на 7 февраля 2016 года патрульная полиция в Киеве применила оружие во время преследования BMW, пассажиры которого сели в машину с алкоголем и не реагировали на призывы остановиться.

В результате был ранен17-летний пассажир Михаил Медведев, который позже умер от ранения.

Патрульный инспектор Сергей Олийнык, применивший оружие для задержания автомобиля-нарушителя в Киеве, подчеркнул, что случайно попал в пассажира.

Прокуратура сообщила ему о подозрении в убийстве пассажира BMW. Олийнык был взят под стражу. Позже суд отпустил его под круглосуточный домашний арест.

Главным виновником смерти подростка прокуратура считает водителя автомобиля BMW, который находился в состоянии наркотического опьянения.