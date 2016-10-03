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Климкин – Совету Европы: Россия скатывается в сталинские времена

Понедельник, 3 октября 2016, 16:42

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призывает Совет Европы принять решение о формате работы России в организации, учитывая тенденции и события в РФ последнего времени.

Об этом Климкин заявил во время открытия Дня украинских реформ в штаб квартире СЕ в Страсбурге, сообщает "Европейская правда".

"Россия откатывается к реалиям не только брежневских, а сталинских времен", – заявил он.

Климкин считает, что в этой ситуации следует взвесить нынешний формат участия России в составе Совета Европы.

"Давайте будем откровенны, Совет Европы имеет историю поражений в вопросе соблюдения Россией демократических ценностей и верховенства права. Нам надо выяснить для себя, как действовать с Россией в Совете Европы, в том числе в ПАСЕ или Комитете министров", – заявил глава МИД.

Министр подчеркнул, что не предлагает "ослабление Совета Европы", но хочет сделать организацию более сильной.

Климкин также напомнил в выступлении, что Украина "проводила реформы в условиях российской агрессии", и призвал СЕ к более активной поддержке Киева в этих обстоятельствах.

Темы: КлимкинМИДРосcияЕСЕвропа
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