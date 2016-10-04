На границе с Польшей в очередях стоят почти 800 авто

По состоянию на 22:00 3 октября в пунктах пропуска на границе с Польшей стоят 790 автомобилей.

Об этом сообщили в Западном управлении Госпогранслужбы Украины.

В частности, в ПП "Рава-Руська" стоят 250 машин, ПП "Устилуг" - 200, ПП "Ягодин авто" - 150, ПП "Краковец" - 70, ПП "Угринов" - 50, ПП "Шегини" 30, ПП "Смильница" - 20, ПП "Грушев" - 20.

Очередей в направлении Словакии, Венгрии, Румынии и Молдовы не зафиксировано.