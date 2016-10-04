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АТО: Боевики открывали огонь 32 раза, били из БМП и пулеметов

Вторник, 4 октября 2016, 06:56

За минувшие сутки боевики в зоне проведения АТО 32 раза открывали огонь по позициям украинских сил.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.

На Луганском направлении зафиксировано 6 нарушений "режима тишины".

"Противник предпринимал вооруженные провокаций в районе Новоалександровки, Попасной, где боевики применяли стрелковое оружие. Кроме того, позиции наших войск возле Новоалександровке противник обстреливал из гранатометов", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении зафиксировано 10 обстрелов. Боевики из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе Авдеевки, Каменки и Зайцево.

На Мариупольском направлении зафиксировано 16 обстрелов.

Боевики нарушали "режим тишины" в районе Павлополя, Марьинки, Широкино, Старогнатовки и Богдановки, использовав при этом стрелковое оружие и пулеметы. По Талаковке сепаратисты стреляли из БМП, а по Широкино и Богдановке открывали огонь из гранатометов.

Также в зоне проведения АТО за прошедшие сутки было зафиксировано пять беспилотников.

Темы: АТОДонбасс
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