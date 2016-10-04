АТО: Боевики открывали огонь 32 раза, били из БМП и пулеметов
За минувшие сутки боевики в зоне проведения АТО 32 раза открывали огонь по позициям украинских сил.
Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.
На Луганском направлении зафиксировано 6 нарушений "режима тишины".
"Противник предпринимал вооруженные провокаций в районе Новоалександровки, Попасной, где боевики применяли стрелковое оружие. Кроме того, позиции наших войск возле Новоалександровке противник обстреливал из гранатометов", - говорится в сообщении.
На Донецком направлении зафиксировано 10 обстрелов. Боевики из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе Авдеевки, Каменки и Зайцево.
На Мариупольском направлении зафиксировано 16 обстрелов.
Боевики нарушали "режим тишины" в районе Павлополя, Марьинки, Широкино, Старогнатовки и Богдановки, использовав при этом стрелковое оружие и пулеметы. По Талаковке сепаратисты стреляли из БМП, а по Широкино и Богдановке открывали огонь из гранатометов.
Также в зоне проведения АТО за прошедшие сутки было зафиксировано пять беспилотников.