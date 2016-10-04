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В Средиземном море спасли более 6 тысяч мигрантов

Вторник, 4 октября 2016, 07:41

В понедельник, 3 октября, в Средиземном море возле побережья Ливии были спасены около 6055 мигрантов, которые пытались добраться до Европы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на береговую охрану Италии.

Мигранты плыли на 40 плавсредствах. Отмечается, что 725 человек плыли на одной резиновой лодке.

В спасательных операциях были задействованы около 10 кораблей береговой охраны, военно-морской флот и гуманитарные организации.

По меньшей мере, 9 мигрантов погибли.

По данным Международной организации по миграции, около 132 000 мигрантов прибыли в Италию с начала года и 3054 - погибли.

Темы: миграция
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