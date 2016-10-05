В Тбилиси взорвали автомобиль депутата соратника Саакашвили

В Тбилиси был взорван автомобиль оппозиционного депутата, одного из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Гиви Таргамадзе.

Об этом в эфире "Рустави 2" сообщил депутат Нугзар Циклаури, передает "Грузия-online".

По его информации, пострадали водитель и двое прохожих, чье состояние довольно тяжелое.

В результате взрыва значительно повреждена задняя часть автомашины. Сам депутат не пострадал.

Как известно, 8 октября в Грузии состоятся парламентские выборы.