В Тбилиси взорвали автомобиль депутата соратника Саакашвили
Среда, 5 октября 2016, 00:07
В Тбилиси был взорван автомобиль оппозиционного депутата, одного из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Гиви Таргамадзе.
Об этом в эфире "Рустави 2" сообщил депутат Нугзар Циклаури, передает "Грузия-online".
По его информации, пострадали водитель и двое прохожих, чье состояние довольно тяжелое.
В результате взрыва значительно повреждена задняя часть автомашины. Сам депутат не пострадал.
Как известно, 8 октября в Грузии состоятся парламентские выборы.