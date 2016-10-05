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Кабмин инициирует санкции за выборы в Госдуму РФ в Крыму

Среда, 5 октября 2016, 05:37

Министерство по временно оккупированных территорий Украины (МинВОТ) инициирует введение персональных санкций против организаторов выборов в Государственную думу России в аннексированном Крыму.

Об этом говорится в сообщении министерства в facebook.

"Сейчас проводится подготовительная работа и сбор информации для вынесения этого вопроса на рассмотрение Кабинета министров. На текущий момент установлено 33 человека и более десятка организаций и политических партий, причастных к нарушению украинского законодательства. В целом, санкции могут коснуться почти полторы тысячи человек", - отметили в министерстве.

Ранее по факту проведения незаконных выборов в российский парламент на территории оккупированного Крыма, прокуратурой АР Крым было открыто уголовное производство по ч.2 ст.110 УК Украины. Санкцией указанной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Также прокураторы АР Крым возбуждены уголовные дела в отношении граждан, избранных в Государственную думу Российской Федерации на территории аннексированного Крыма.

Как известно, 18 сентября в России провели выборы в Государственную Думу, организовали их и на территории аннексированного в 2014 году полуострова Крым.

Ни одна западная страна не признала выборы, проведенные Россией в Крыму.

Верховная Рада Украины также не признает Госдуму РФ из-за голосования в аннексированном Крыму.

Темы: КрымсанкцииРосcия
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