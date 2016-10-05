Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсману передали компромат на Насирова

Среда, 5 октября 2016, 12:07

Депутат от "Самопомичи" Андрей Журжий передал премьеру Владимиру Гройсману сведения о коррумпированности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова и его первого заместителя Сергея Билана.

Об этом он заявил в среду во время заседания правительства, обращаясь к Гройсману.

"Антикоррупционную реформу очень трудно внедрять, когда фискальную службу возглавляют коррупционеры. И я на вашу просьбу в понедельник зарегистрировал обращение к правительству и передал лично вашим помощникам те обоснования, которые мы собрали в отношении руководителя фискальной службы и его первого заместителя", – сказал он.

Журжий попросил Гройсмана рассмотреть эти данные, "чтобы новый закон уже реализовывали новые некоррупционные руководители ДФС".

В свою очередь премьер заявил, что получил эти данные и пообещал их проработать.

В понедельник Журжий также опубликовал на "Экономической правде" колонку под названием "Пять причин уволить руководителя ДФС".

Олег Шанковский, УП

Темы: НасировкоррупцияГройсман
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Насиров
ВАКС уменьшил залог Насирову с 523 до 261 млн грн
ВАКС остановил исполнение решения об уменьшении залога Насирову - ЦПК
ВАКС в пять раз уменьшил залог Насирову – ЦПК
Последние новости
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
17:13
Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
17:09
Apple впервые за 13 лет опередила Samsung в поставках смартфонов
17:04
BBC: США нанесли новые удары по хуситам и показали изъятое у них оружие
16:43
В Раде разблокировано подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса – нарде
16:42
Комиссия по ценным бумагам определила инвесткомпании, которые могут бронировать работников от мобилизации
16:41
Неправильно зарегистрированные земельные участки с 2025 года признают бесхозными - Минагрополитики
16:34
видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины
Все новости...
Реклама: