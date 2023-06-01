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ВАКС уменьшил залог Насирову с 523 до 261 млн грн

"Украинская правда"Четверг, 1 июня 2023, 22:48
ВАКС уменьшил залог Насирову с 523 до 261 млн грн
Роман Насиров, фото ЦПК

Судьи Высшего антикоррупционного суда уменьшили сумму залога для бывшего главы Государственной фискальной службы Романа Насирова с 523 млн грн залога до 261 млн грн.

Источник: Центр противодействия коррупции (ЦПК)

Детали: 1 июня судьи ВАКС частично удовлетворили ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей экс-главы ГФС Романа Насирова, которого обвиняют в вероятном получении взятки в размере 722 млн грн за возмещение НДС компаниям агробарона Олега Бахматюка.

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Вместо установленных сначала 523 млн грн залога теперь он должен внести 261 млн грн.

Если Насиров не внесет залог в 261 млн грн, он будет находиться под стражей как минимум до 30 июля 2023 года. Такое решение приняли судьи Маркиян Галабала, Виталий Крикливый и Виктор Ногачевский.

Еще до передачи дела в суд следственная судья Лариса Задорожная уменьшила залог Насирову с 523 млн до 107 млн грн, однако апелляция остановила выполнение этого решения на время рассмотрения апелляционной жалобы.

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Сам Насиров утверждал, что размер залога в 523 млн не соответствует его имущественному положению и он не имеет возможности внести его.

Кроме этого он якобы имеет проблемы со здоровьем, а в СИЗО ему не могут обеспечить надлежащую медицинскую помощь.

Насиров также сообщил, что по его мнению мера пресечения является шантажом со стороны прокуроров, который направлен на то, чтобы он "сдал" высшее руководство.

Предыстория:

  • 18 октября 2022 года детективы Национального антикоррупционного бюро объявили о подозрении в получении 722 млн гривен неправомерной выгоды бывшему главе Государственной фискальной службы и его советнику. 
  • 31 октбяря  Роману Насирову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 декабря с альтернативой внесения залога в размере 523,2 млн грн.
  • 16 мая 2023 года следственная судья Высшего антикорсуда Лариса Задорожная уменьшила залог бывшему главе ГФС с 523 млн до 107 млн гривен. Но выполнение этого решения приостановлено на время рассмотрения апелляционной жалобы.

Темы: НасировАнтикоррупционный судвзятка
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