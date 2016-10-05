Сайдик утверждает, что о Сущенко в Минске не говорили. Олифер говорит обратное

Трехсторонняя контактная группа по Украине на встрече в Минске не обсуждала судьбу арестованного в России украинца Романа Сущенко.

Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Нет, эта фамилия не звучала", - сказал он в среду журналистам.

Между тем пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер утверждает, что украинская сторона на заседании ТКГ в Минске поставила вопрос незаконного содержания в России украинского журналиста Романа Сущенко.

"Отдельно Украина поставила вопрос незаконного содержания в СИЗО Москвы украинского журналиста Романа Сущенко", - написала Олифер на странице в Фейсбук по результатам заседания Трехсторонней контактной группы в среду.

Интерфакс-Украина