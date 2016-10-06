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Соседи жалуются на "общественных активистов" и просят охрану

Четверг, 6 октября 2016, 13:44

Более половины местных и апелляционных судов вообще не охраняется.

Об этом говорится в совместном заявлении Совета судей Украины и Государственной судебной администрации Украины.

"По состоянию на 5 октября 2016 с 801 помещения, где размещаются апелляционные и местные суды, 424 (53%) здания не охраняются вообще, 219 (27%) - только днем, 4 (1%) - только ночью. Круглосуточную охрану подразделениями Национальной полиции Украины обеспечивается только 154 помещения (19%) ", - сказано в сообщении.

Совет судей Украины и ГСА заявляет о недопустимости прекращения и "осуществление ненадлежащего охране".

"Такие действия приводят к свободному доступу в помещения судов лиц, которые препятствуют работе судов, надлежащему ведению судебных дел, и влекущих прекращение осуществления правосудия судами", - сказано в заявлении.

"От местных, апелляционных судов и территориальных управлений ГСА Украины в Совет судей Украины и Государственной судебной администрации Украины ежедневно поступает информация о ненадлежащей охране зданий судов, органов и учреждений системы", - сказано в сообщении.

В заявлении отмечается, что согласно постановлению Кабмина от 09.11.2015 и закону "О судоустройстве и статусе судей" от 02.06.2016 установлено, что временно такую охрану должны осуществлять подразделения Нацполиции и Нацгвардии.

Также в заявлении приводится несколько примеров, когда так называемые "общественные активисты" срывают заседания суда, в том числе из-за ненадлежащей охране судов.

"5 октября 2016, в связи с противоправными действиями так называемых "общественных активистов" были вынуждены приостановлена работа Одесского апелляционного хозяйственного суда и Хозяйственного суда Одесской области. Неизвестными лицами непосредственно в судебном заседании при рассмотрении дела было совершено насильственные действия в отношении судей с целью принуждения к вынесению желаемого судебного решения", - говорится в заявлении.

"Работа указанных судов в нормальном режиме вследствие противоправных, насильственных действий "общественных активистов" стала невозможной", - говорится в тексте.

Указывается, что Совет судей Украины и ГСА обращались в Кабмин и МВД с этой проблемой, однако никаких мер "в указанном направлении предпринято не было".

Украинская правда

Темы: судполицияМВД
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