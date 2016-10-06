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"Интер" пожаловался на давление радикалов при попустительстве Авакова

Четверг, 6 октября 2016, 17:22

Телеканал "Интер" утверждает, что на него продолжается давление радикалов при попустительстве МВД и поддержке провокационных заявлений министра внутренних дел Арсена Авакова.

Об этом говорится в сообщении канала.

"Мы владеем публичной информацией о том, что идет подготовка нового нападения на телеканал сегодня, 6 октября", – добавили на "Интере".

В связи с этим канал обратился к "представительств иностранных государств, международных организаций по защите свободы слова и прав журналистов с просьбой срочно вмешаться в конфликт и применить свое влияние, чтобы остановить открытое наступление на свободу слова в Украине и не допустить применения силы против медиа и журналистов".

Также "Интер" обратился к ГПУ и СБУ с требованием завершить расследование нападения на новостную редакцию канала 4 сентября, которое в заявлении назвали "террористической атакой".

"Видеодоказательства уже совершенных преступлений по отношению к компании "Интер Медиа Групп" видела в эфире вся страна", – добавили в заявлении.

Кроме того, канал обратился к президенту Петру Порошенко с просьбой защитить от нападений и добиться отчета относительно расследования предыдущего нападения.

Как известно, 4 сентября на офис "Национальных информационных систем", которые создают новости для телеканала "Интер", было совершено нападение. В результате в офисе начался крупный пожар, есть пострадавшие.

6 сентября протестующие заявили, что достигли соглашения с руководством телеканала: в течение 5 ближайших дней телеканал изменить свою редакционную политику и уволить заместителя директора по развитию компании "Национальные информационные системы" Игоря Шувалова.

В тот же день телеканал "Интер" заявил, что ни о чем не договаривался с протестующими и не вел с ними никаких переговоров.

 

Темы: ИнтерАваков
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