Акция по сносу забора под "Интером" не состоялась

Активисты, которые намеревались сегодня снести забор вокруг здания телеканала "Интер" на улице Дмитриевской, 30, решили завершить сегодняшнюю акцию, но предупредили, что вернутся через три дня.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Такое решение они приняли после того, как представитель от Киевблагоустройства заверил, что забор будет убран в течение трех дней, а в случае, если канал не уберет этот забор, это сделает Киевблагоустройство вместе с активистами. Тогда участники акции, а было их около 15 человек, забрали свои топоры и пилу и ушли.

Сейчас под зданием телеканала продолжают дежурить правоохранители. Неподалеку припарковались более десятка автобусов с бойцами Национальной гвардии, автомобили Нацполиции и даже пожарная техника.

Движение транспорта и пешеходов происходит в обычном режиме, несмотря на большое количество авто правоохранителей.

Как сообщал Укринформ, лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский в Facebook призвал киевлян сегодня собраться на Дмитриевской 30, "чтобы снести незаконные оборонительные сооружения Интера - этого притона московской агентуры". Около 17 часов туда прибыли активисты.

Руководство телеканала "Интер" распространило заявление, в котором обратилось к Генеральной прокуратуре, Службе безопасности Украины и Национальной полиции с требованием "взять ситуацию под контроль и не допустить новых нападений на телеканал".

"Интер" также просит Президента Петра Порошенко защитить телеканал от нападения радикалов и требовать от генпрокурора публичного отчета о ходе выполнения его поручения относительно расследования нападения на студию новостей телеканала.

4 сентября во время акции протеста против редакционной политики телеканала "Интер" в студии телекомпании "Национальные информационные системы", которая производит новости для телеканала, произошел пожар. По информации ГСЧС, за вечер офис телекомпании поджигали дважды.

5 сентября около центрального офиса "Интера" проходила акция по блокированию работы телеканала, она закончилась днем 6 сентября. Активисты обвиняли канал в пророссийской позиции.

Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк заявил, что в МВД рассматривают версии как умышленного поджога телестудии, так и самоподжога, к которому может быть причастна администрация телеканала.

Президент Петр Порошенко поручил генпрокурору Юрию Луценко взять расследование событий, произошедших на телеканале "Интер" 4 сентября, под личный контроль.

Председатель правления телеканала "Интер" Егор Бенкендорф уволился с этой должности по собственному желанию. Новым председателем правления телеканала назначен Екатерину Шкуратову.